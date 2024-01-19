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Caindo na folia

Carnaval de Vitória 2024: camarotes no Sambão do Povo custam a partir de R$ 50

Espaços exclusivos terão shows nacionais e open bar, além de espaços de maquiagem e até barbearia; confira onde comprar
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 19 de Janeiro de 2024 às 12:00

Imagem do camarote P12 no Sambão do Povo, nesta sexta-feira (08)
Camarotes do Sambão do Povo Crédito: Felipe Khoury
A duas semanas para o Carnaval de Vitória 2024, os preparativos no Sambão do Povo já estão a mil. Se por um lado a festa promete ser animada na avenida, por outro, pode apostar muita folia também dentro dos camarotes. Com shows nacionais, como Reinaldinho e KVSH, os espaços exclusivos vão ferver o sambódromo nos dia 2 de 3 de fevereiro.
Claro que o HZ, folião, correu atrás de todos os detalhes para você ficar por dentro de tudo o que vai rolar nesses espaços vips. Entre os destaques estão shows nacionais que prometem agitar a sexta-feira (2). No camarote Parador Internacional, o DJ KVSH levará o melhor da música eletrônica para o Sambão durante os intervalos do desfile. Também terá muito funk 027 (ou seja, capixaba) com Bero Costa.
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KVSH é uma das atrações do Carnaval de Vitória Crédito: Monique Janutt
No camarote Bar Rerito, a festa de sexta (2) fica por conta de Reinaldinho, ex-vocalista do grupo Terra Samba, além de Pele Morena e Testinha (cover do Bell Marques) - que levará os sucessos do Chiclete com Banana em um minitrio.
O local também contará com barbearia, espaço para massagem e maquiagem. Para completar as atrações nacionais do primeiro dia dos desfiles, o grupo Bom Gosto agita o Camarote Vix
Apenas na sexta-feira (2) terá ingressos de meia-entrada e solidária. Os preços variam de R$ 50 (1º lote, meia-entrada) a R$ 200 (2º lote, inteira). Cabe ressaltar que no ingresso meia-solidária está embutido a porcentagem a ser convertida e doada para uma instituição beneficente. Não será necessário realizar nenhuma doação posterior no acesso ao evento.
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Sambão do Povo, em Vitória Crédito: Rodrigo Gavini
No sábado (3), dia dos desfiles das escolas do Grupo Especial, os camarotes terão abadás personalizados e serviço de open bar. Para o dia, os preços variam de R$ 370 a R$ 460 e não haverá meia-entrada. Todos os ingressos estão disponíveis no site Brasil Ticket. Mais detalhes dos camarotes você confere abaixo.
Mapa do Sambão do Povo
Mapa do Sambão do Povo Crédito: Divulgação

CONFIRA OS VALORES E ATRAÇÕES DOS CAMAROTES DO SAMBÃO DO POVO

  • CAMAROTE PARADOR INTERNACIONAL
  • Quando: 2 e 3 de fevereiro (sexta e sábado)
  • Local: Setor D do Sambão do Povo (ao lado do recuo da bateria)
  • Ingressos: Brasil Ticket
  • Sexta (2): R$ 100 (2º lote, meia-entrada) / R$ 120 (2º lote, meia-solidária) / R$ 200 (2º lote, inteira). Atrações: KVSH, Bero, Jotta F e Giselle Dario
  • Sábado (3) - R$ 450 (3º lote, open bar premium) / Atrações: Glauco, Breno e Bernardo.  Haverá abadá
  • Passaporte (2 e 3): R$ 550 (3º lote)

  • CAMAROTE VIX
  • Quando: 2 e 3 de fevereiro (sexta e sábado)
  • Local: Setor G do Sambão do Povo
  • Ingressos: Brasil Ticket
  • Sexta-feira (2):  R$80 (2º lote, meia) / R$ 96 (2º lote, meia-entrada solidária) / R$ 160 (2º lote, inteira). Atração: Bom Gosto
  • Sábado (3): R$ 460 (4º lote, open bar e não há meia-entrada) / Atração: SambAdm. Haverá abadá
  • Passaporte (2 e 3): R$ 500 (3º lote)

  • CAMAROTE BAR RERITO
  • Quando: 2 e 3 de fevereiro (sexta e sábado)
  • Local: Setor G do Sambão do Povo
  • Ingressos: Brasil Ticket
  • Sexta-feira (2): R$ 70 (1º lote, meia) / R$ 84 (1º lote, meia-solidária) / R$ 140 (1º lote, inteira). Atrações: Reinaldinho, ex-vocalista do grupo Terra Samba, Pele Morena, Testinha (minitrio), cover do Chiclete com Banana, e DJ Junior Ceará. Haverá espaço de maquiagem, barbearia e massagista
  • Sábado (3):  R$ 370 (1º lote, open bar) / Atrações: Rickson Maioli e DJ Junior Ceará. Haverá abadá
  • Passaporte (2 e 3): R$ 400 (1º lote)

  • CAMAROTE FOLIA
  • Quando: 2 e 3 de fevereiro (sexta e sábado)
  • Local: Setor J do Sambão do Povo 
  • Ingressos: Brasil Ticket
  • Sexta-feira (2):  R$ 50 (1º lote, meia-entrada) / R$ 60 (1º lote, meia-solidária) / R$ 100 (1º lote, inteira). Atrações: Wallace Aguiar, DJ Johhn e DJ Dhiego Viana
  • Sábado (3): R$ 370 (3º lote, open bar). Atrações: Lillian Lomeu, DJ Johhn e DJ Kinho. Haverá abadá e copo personalizado
  • Passaporte (2 e 3): R$ 380 (2º lote)

  • CAMAROTE BARTUQUE VIX
  • Quando: 2 e 3 de fevereiro (sexta e sábado)
  • Local: Setor A (1º e 2º andar)
  • Ingressos: Brasil Ticket
  • Sexta-feira (2): R$ 80 (2° lote, meia-entrada) / R$ 96 (2º lote, meia-solidária) / R$ 160 (2º lote, inteira). Atrações: LeqSamba e Samba Júnior
  • Sábado (3): R$ 150 (2º lote, meia-entrada) / R$ 180 (2º lote, meia-solidária) / R$ 300 (2° lote, inteira) 
  • Não haverá abadá ou serviço de open bar - apenas comercialização de bebidas.

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