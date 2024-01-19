Carnaval de Vitória 2024: camarotes no Sambão do Povo custam a partir de R$ 50

A duas semanas para o Carnaval de Vitória 2024, os preparativos no Sambão do Povo já estão a mil. Se por um lado a festa promete ser animada na avenida, por outro, pode apostar muita folia também dentro dos camarotes. Com shows nacionais, como Reinaldinho e KVSH, os espaços exclusivos vão ferver o sambódromo nos dia 2 de 3 de fevereiro.
Claro que o HZ, folião, correu atrás de todos os detalhes para você ficar por dentro de tudo o que vai rolar nesses espaços vips. Entre os destaques estão shows nacionais que prometem agitar a sexta-feira (2). No camarote Parador Internacional, o DJ KVSH levará o melhor da música eletrônica para o Sambão durante os intervalos do desfile. Também terá muito funk 027 (ou seja, capixaba) com Bero Costa.
No camarote Bar Rerito, a festa de sexta (2) fica por conta de Reinaldinho, ex-vocalista do grupo Terra Samba, além de Pele Morena e Testinha (cover do Bell Marques) - que levará os sucessos do Chiclete com Banana em um minitrio.
O local também contará com barbearia, espaço para massagem e maquiagem. Para completar as atrações nacionais do primeiro dia dos desfiles, o grupo Bom Gosto agita o Camarote Vix.
Apenas na sexta-feira (2) terá ingressos de meia-entrada e solidária. Os preços variam de R$ 50 (1º lote, meia-entrada) a R$ 200 (2º lote, inteira). Cabe ressaltar que no ingresso meia-solidária está embutido a porcentagem a ser convertida e doada para uma instituição beneficente. Não será necessário realizar nenhuma doação posterior no acesso ao evento.
No sábado (3), dia dos desfiles das escolas do Grupo Especial, os camarotes terão abadás personalizados e serviço de open bar. Para o dia, os preços variam de R$ 370 a R$ 460 e não haverá meia-entrada. Todos os ingressos estão disponíveis no site Brasil Ticket. Mais detalhes dos camarotes você confere abaixo.
CONFIRA OS VALORES E ATRAÇÕES DOS CAMAROTES DO SAMBÃO DO POVO
- CAMAROTE PARADOR INTERNACIONAL
- Quando: 2 e 3 de fevereiro (sexta e sábado)
- Local: Setor D do Sambão do Povo (ao lado do recuo da bateria)
- Ingressos: Brasil Ticket
- Sexta (2): R$ 100 (2º lote, meia-entrada) / R$ 120 (2º lote, meia-solidária) / R$ 200 (2º lote, inteira). Atrações: KVSH, Bero, Jotta F e Giselle Dario
- Sábado (3) - R$ 450 (3º lote, open bar premium) / Atrações: Glauco, Breno e Bernardo. Haverá abadá
- Passaporte (2 e 3): R$ 550 (3º lote)
- CAMAROTE VIX
- Quando: 2 e 3 de fevereiro (sexta e sábado)
- Local: Setor G do Sambão do Povo
- Ingressos: Brasil Ticket
- Sexta-feira (2): R$80 (2º lote, meia) / R$ 96 (2º lote, meia-entrada solidária) / R$ 160 (2º lote, inteira). Atração: Bom Gosto
- Sábado (3): R$ 460 (4º lote, open bar e não há meia-entrada) / Atração: SambAdm. Haverá abadá
- Passaporte (2 e 3): R$ 500 (3º lote)
- CAMAROTE BAR RERITO
- Quando: 2 e 3 de fevereiro (sexta e sábado)
- Local: Setor G do Sambão do Povo
- Ingressos: Brasil Ticket
- Sexta-feira (2): R$ 70 (1º lote, meia) / R$ 84 (1º lote, meia-solidária) / R$ 140 (1º lote, inteira). Atrações: Reinaldinho, ex-vocalista do grupo Terra Samba, Pele Morena, Testinha (minitrio), cover do Chiclete com Banana, e DJ Junior Ceará. Haverá espaço de maquiagem, barbearia e massagista
- Sábado (3): R$ 370 (1º lote, open bar) / Atrações: Rickson Maioli e DJ Junior Ceará. Haverá abadá
- Passaporte (2 e 3): R$ 400 (1º lote)
- CAMAROTE FOLIA
- Quando: 2 e 3 de fevereiro (sexta e sábado)
- Local: Setor J do Sambão do Povo
- Ingressos: Brasil Ticket
- Sexta-feira (2): R$ 50 (1º lote, meia-entrada) / R$ 60 (1º lote, meia-solidária) / R$ 100 (1º lote, inteira). Atrações: Wallace Aguiar, DJ Johhn e DJ Dhiego Viana
- Sábado (3): R$ 370 (3º lote, open bar). Atrações: Lillian Lomeu, DJ Johhn e DJ Kinho. Haverá abadá e copo personalizado
- Passaporte (2 e 3): R$ 380 (2º lote)
- CAMAROTE BARTUQUE VIX
- Quando: 2 e 3 de fevereiro (sexta e sábado)
- Local: Setor A (1º e 2º andar)
- Ingressos: Brasil Ticket
- Sexta-feira (2): R$ 80 (2° lote, meia-entrada) / R$ 96 (2º lote, meia-solidária) / R$ 160 (2º lote, inteira). Atrações: LeqSamba e Samba Júnior
- Sábado (3): R$ 150 (2º lote, meia-entrada) / R$ 180 (2º lote, meia-solidária) / R$ 300 (2° lote, inteira)
- Não haverá abadá ou serviço de open bar - apenas comercialização de bebidas.