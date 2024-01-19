Carnaval de Vitória 2024: camarotes no Sambão do Povo custam a partir de R$ 50

Camarotes do Sambão do Povo Crédito: Felipe Khoury

A duas semanas para o Carnaval de Vitória 2024, os preparativos no Sambão do Povo já estão a mil. Se por um lado a festa promete ser animada na avenida, por outro, pode apostar muita folia também dentro dos camarotes. Com shows nacionais, como Reinaldinho e KVSH, os espaços exclusivos vão ferver o sambódromo nos dia 2 de 3 de fevereiro.

Claro que o HZ, folião, correu atrás de todos os detalhes para você ficar por dentro de tudo o que vai rolar nesses espaços vips. Entre os destaques estão shows nacionais que prometem agitar a sexta-feira (2). No camarote Parador Internacional, o DJ KVSH levará o melhor da música eletrônica para o Sambão durante os intervalos do desfile. Também terá muito funk 027 (ou seja, capixaba) com Bero Costa.

KVSH é uma das atrações do Carnaval de Vitória Crédito: Monique Janutt

No camarote Bar Rerito, a festa de sexta (2) fica por conta de Reinaldinho, ex-vocalista do grupo Terra Samba, além de Pele Morena e Testinha (cover do Bell Marques) - que levará os sucessos do Chiclete com Banana em um minitrio.

O local também contará com barbearia, espaço para massagem e maquiagem. Para completar as atrações nacionais do primeiro dia dos desfiles, o grupo Bom Gosto agita o Camarote Vix.

Apenas na sexta-feira (2) terá ingressos de meia-entrada e solidária. Os preços variam de R$ 50 (1º lote, meia-entrada) a R$ 200 (2º lote, inteira). Cabe ressaltar que no ingresso meia-solidária está embutido a porcentagem a ser convertida e doada para uma instituição beneficente. Não será necessário realizar nenhuma doação posterior no acesso ao evento.

Sambão do Povo, em Vitória Crédito: Rodrigo Gavini

No sábado (3), dia dos desfiles das escolas do Grupo Especial, os camarotes terão abadás personalizados e serviço de open bar. Para o dia, os preços variam de R$ 370 a R$ 460 e não haverá meia-entrada. Todos os ingressos estão disponíveis no site Brasil Ticket. Mais detalhes dos camarotes você confere abaixo.

Mapa do Sambão do Povo Crédito: Divulgação

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