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Carnaval 2024

Unidos da Piedade: "Faremos um desfile de conexão com a história da comunidade"

Maior campeã do carnaval capixaba, com 14 títulos, a Piedade busca quebrar o tabu de nunca ter vencido um campeonato no Sambão do Povo
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 12 de Janeiro de 2024 às 10:04

A Unidos da Piedade foi a convidada da vez do videocast
A Unidos da Piedade foi a convidada da vez do videocast "Papo de Samba" Crédito: Reprodução/HZ
Maior campeã do carnaval capixaba, são 14  títulos ao todo, sendo o último em 1986, a Unidos da Piedade busca quebrar um tabu: vencer um campeonato no Sambão do Povo.
Convidada da vez do videocast "Papo de Samba", a agremiação da Fonte Grande, em Vitória, na voz de seu presidente, Jocelino Junior, foi questionada pelo apresentador Wallace Menezes se esse incômodo jejum pode acabar em 2024. 
"Estamos trabalhando para que a Piedade faça um desfile de conexão com a comunidade e a própria história. Vamos levar o quilombo para a avenida", exaltou Jocelino, que, no bate-papo, estava acompanhado pelo carnavalesco Wagner Gonçalves e pela rainha de bateria Nathalya Messias. O programa é uma parceria de HZ com a Rádio Gazeta FM. Acompanhe todo o bate-papo abaixo. 

FOLIA 2024

O Carnaval de Vitória 2024 acontece nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro de 2024. No primeiro dia é a vez das escolas de samba do Grupo de Acesso. Já o segundo dia é o Grupo Especial e o terceiro o Grupo A. No Grupo Especial quem abre o desfile é a Novo Império, seguida da Jucutuquara, Boa Vista, MUG, Chegou o Que Faltava, Piedade e Pega no Samba.
A TV Gazeta transmite as apresentações do Grupo Especial ao vivo, para todo o Estado. Além disso, HZ vai trazer notícias fresquinhas sobre o que rola no Sambão do Povo.

Veja Também

Chegou o que Faltava: "Apresentação voltada para a comunidade ser campeã"

MUG: "As escolas necessitam de uma Cidade do Samba"

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