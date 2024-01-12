Unidos da Piedade: "Faremos um desfile de conexão com a história da comunidade"

A Unidos da Piedade foi a convidada da vez do videocast "Papo de Samba" Crédito: Reprodução/HZ

Maior campeã do carnaval capixaba, são 14 títulos ao todo, sendo o último em 1986, a Unidos da Piedade busca quebrar um tabu: vencer um campeonato no Sambão do Povo.

Convidada da vez do videocast "Papo de Samba", a agremiação da Fonte Grande, em Vitória, na voz de seu presidente, Jocelino Junior, foi questionada pelo apresentador Wallace Menezes se esse incômodo jejum pode acabar em 2024.

"Estamos trabalhando para que a Piedade faça um desfile de conexão com a comunidade e a própria história. Vamos levar o quilombo para a avenida", exaltou Jocelino, que, no bate-papo, estava acompanhado pelo carnavalesco Wagner Gonçalves e pela rainha de bateria Nathalya Messias. O programa é uma parceria de HZ com a Rádio Gazeta FM. Acompanhe todo o bate-papo abaixo.

FOLIA 2024

O Carnaval de Vitória 2024 acontece nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro de 2024. No primeiro dia é a vez das escolas de samba do Grupo de Acesso. Já o segundo dia é o Grupo Especial e o terceiro o Grupo A. No Grupo Especial quem abre o desfile é a Novo Império, seguida da Jucutuquara, Boa Vista, MUG, Chegou o Que Faltava, Piedade e Pega no Samba.