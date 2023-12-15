Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Carnaval de Vitória 2024

MUG: "As escolas necessitam de uma Cidade do Samba"

Agremiação de Vila Velha - atual campeã do Carnaval de Vitória - foi a segunda convidada do videocast "Papo de Carnaval", uma parceria de HZ com a Rádio Gazeta FM
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 15 de Dezembro de 2023 às 10:22

MUG é a segunda convidada do videocast
MUG é a segunda convidada do videocast "Papo de Samba" Crédito: Reprodução/HZ
HZ, espertíssimo, publicou em primeira mão o enredo da MUG para tentar o bicampeonato do Carnaval de Vitória 2024: uma justa homenagem a Homero Massena. Agora chegou a vez dos membros da agremiação de Vila Velha darem detalhes sobre o que está sendo preparado para o próximo desfile no Sambão do Povo.
Durante bate-papo no videocast "Papo de Carnaval", uma parceria entre HZ e Rádio Gazeta FM, que contou com presença do carnavalesco Peterson Alves, do presidente da agremiação, Robertinho, e da nova Rainha de Bateria, Layla Bastos, chegou-se a um assunto mais que pertinente: um passo importante para que o carnaval capixaba continue crescendo cada vez mais.
"As escolas de samba necessitam de uma Cidade do Samba. Vemos agremiações do Grupo Especial que não possuem quadra. Como podemos sonhar que o carnaval vai crescer se as escolas não possuem uma infraestrutura?", questionou Peterson Alves. Confira bate-papo na íntegra no vídeo acima. A conversa também está disponível no Spotify.

FOLIA 2024

O Carnaval de Vitória 2024 acontece nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro de 2024. No primeiro dia é a vez das escolas de samba do Grupo de Acesso. Já o segundo dia é o Grupo Especial e o terceiro o Grupo A. No Grupo Especial quem abre o desfile é a Novo Império, seguida da Jucutuquara, Boa Vista, MUG, Chegou o Que Faltava, Piedade e Pega no Samba.
A TV Gazeta transmite as apresentações do Grupo Especial ao vivo, para todo o Estado. Além disso, HZ vai trazer notícias fresquinhas sobre o que rola no Sambão do Povo.

Veja Também

Novo Império: "A escola está preparada para abrir o carnaval em 2024"

Nova Rainha de Bateria da MUG é ex-assistente de palco do Caldeirão do Huck

MUG terá Homero Massena como enredo no Carnaval de Vitória 2024

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Mocidade Unida da Glória Sambão do Povo Vila Velha Carnaval de Vitória 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trabalhadores morrem em deslizamento de terra em obra na Cariacica
Defesa Civil de Cariacica faz nova vistoria em obra onde quatro morreram soterrados
Dutos de distribuição de gás natural: ES Gás vai assumir distribuição no Estado
Moradores ficam sem gás após obra danificar rede em Colinas de Laranjeiras
A via foi interditada para o atendimento da ocorrência e liberada após a finalização dos trabalhos.
Colisão entre carreta e caminhão deixa um ferido na BR-101, em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados