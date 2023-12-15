MUG: "As escolas necessitam de uma Cidade do Samba"

MUG é a segunda convidada do videocast "Papo de Samba" Crédito: Reprodução/HZ

MUG para tentar o bicampeonato do Carnaval de Vitória 2024: Agora chegou a vez dos membros da agremiação de Vila Velha darem detalhes sobre o que está sendo preparado para o próximo desfile no Sambão do Povo. HZ, espertíssimo, publicou em primeira mão o enredo dapara tentar o bicampeonato do uma justa homenagem a Homero Massena. Agora chegou a vez dos membros da agremiação de Vila Velha darem detalhes sobre o que está sendo preparado para o próximo desfile no Sambão do Povo.

Durante bate-papo no videocast "Papo de Carnaval", uma parceria entre HZ e Rádio Gazeta FM, que contou com presença do carnavalesco Peterson Alves, do presidente da agremiação, Robertinho, e da nova Rainha de Bateria, Layla Bastos, chegou-se a um assunto mais que pertinente: um passo importante para que o carnaval capixaba continue crescendo cada vez mais.

Confira bate-papo na íntegra no vídeo acima. A conversa também está disponível no "As escolas de samba necessitam de uma Cidade do Samba. Vemos agremiações do Grupo Especial que não possuem quadra. Como podemos sonhar que o carnaval vai crescer se as escolas não possuem uma infraestrutura?", questionou Peterson Alves.A conversa também está disponível no Spotify

FOLIA 2024

O Carnaval de Vitória 2024 acontece nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro de 2024. No primeiro dia é a vez das escolas de samba do Grupo de Acesso. Já o segundo dia é o Grupo Especial e o terceiro o Grupo A. No Grupo Especial quem abre o desfile é a Novo Império, seguida da Jucutuquara, Boa Vista, MUG, Chegou o Que Faltava, Piedade e Pega no Samba.