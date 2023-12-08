Novo Império: "A escola está preparada para abrir o carnaval em 2024"

Aqueçam os tamborins! O Carnaval de Vitória 2024 está chegando. A folia acontece nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro, no Sambão do Povo. E para todo mundo entrar no clima, HZ e a Rádio Gazeta FM se uniram para conversar com as escolas de samba do Grupo Especial. E quem abriu os trabalhos foi a Novo Império, a primeira escola a entrar na avenida no Carnaval de Vitória 2024.
"A escola está preparada para abrir o carnaval em 2024. A comunidade vai estar em peso", disse Vlamir Oliveira, o presidente da Novo Império.
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CARNAVAL DE VITÓRIA 2024
O Carnaval de Vitória 2024 acontece nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro de 2024. No primeiro dia é a vez das escolas de samba do Grupo de Acesso. Já o segundo dia é o Grupo Especial e o terceiro o Grupo A. No Grupo Especial quem abre o desfile é a Novo Império, seguida da Jucutuquara, Boa Vista, MUG, Chegou o Que Faltava, Piedade e Pega no Samba.