Novo Império: "A escola está preparada para abrir o carnaval em 2024"

Aqueçam os tamborins! O Carnaval de Vitória 2024 está chegando. A folia acontece nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro, no Sambão do Povo. E para todo mundo entrar no clima, HZ e a Rádio Gazeta FM se uniram para conversar com as escolas de samba do Grupo Especial. E quem abriu os trabalhos foi a Novo Império, a primeira escola a entrar na avenida no Carnaval de Vitória 2024.