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Carnaval de Vitória

Novo Império: "A escola está preparada para abrir o carnaval em 2024"

A agremiação, que é a primeira a entrar na avenida em 2024, conversou com HZ e Rádio Gazeta FM sobre os preparativos para o carnaval
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 18:06

Aqueçam os tamborins! O Carnaval de Vitória 2024 está chegando. A folia acontece nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro, no Sambão do Povo. E para todo mundo entrar no clima, HZ e a Rádio Gazeta FM se uniram para conversar com as escolas de samba do Grupo Especial. E quem abriu os trabalhos foi a Novo Império, a primeira escola a entrar na avenida no Carnaval de Vitória 2024.
"A escola está preparada para abrir o carnaval em 2024. A comunidade vai estar em peso", disse Vlamir Oliveira, o presidente da Novo Império.
Você também pode conferir esse conteúdo no Spotify. Acesse aqui.

CARNAVAL DE VITÓRIA 2024

O Carnaval de Vitória 2024 acontece nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro de 2024. No primeiro dia é a vez das escolas de samba do Grupo de Acesso. Já o segundo dia é o Grupo Especial e o terceiro o Grupo A. No Grupo Especial quem abre o desfile é a Novo Império, seguida da Jucutuquara, Boa Vista, MUG, Chegou o Que Faltava, Piedade e Pega no Samba.

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