Carnaval de Vitória 2024: confira ordem dos desfiles do Grupo Especial

A Unidos de Jucutuquara é a atual vice-campeã do Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Rodrigo Gavini

Os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória 2024 já estão ganhando forma. Após a realização dos minidesfiles no Tancredão , em que as agremiações apresentaram os sambas-enredo do ano que vem, a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) já definiu a ordem dos desfiles no Sambão do Povo, marcados para o dia 3 de fevereiro de 2024.

O sorteio da ordem de apresentações dos desfiles das escolas do Grupo Especial aconteceu neste domingo (24), num evento realizado na quadra da MUG (Vila Velha). Vale lembrar que, entre as sete agremiações, duas posições já estavam previamente definidas, sendo a abertura com a Novo Império e o encerramento com a Pega no Samba.

Abaixo, confira a posição em que sua escola vai entrar na passarela do samba, contando também com o enredo a ser defendido em 2024.

Novo Império: "Espírito Guerreiro Ancestral. Barra de São Francisco: a Sentinela Capixaba" Unidos de Jucutuquara: "Gassho, Caminhos de Sabedoria" Independente de Boa Vista: "Viana Divinamente Brasileira" Mocidade Unida da Glória (atual campeã): "Massena: Um Olhar em Aquarela" Chegou o Que Faltava: "Bravo! Abram-se as cortinas, o Glória em cena" Unidos da Piedade: "Quilombo Piedade" Pega no Samba (vencedora do Grupo de Acesso): "Pérolas do Deserto"

A definição da ordem de entrada das escolas é fundamental para os carnavalescos prepararem os desfiles, especialmente no que tange à paleta de cores a serem usadas na composição de fantasias e alegorias. Um exemplo: se a escola entra na avenida pela manhã ou ao amanhecer, é mais producente apostar em cores cítricas e vibrantes ou mesmo em tons prateados e dourados, contrastando com a luminosidade do sol, e usando menos luz artificial.

GRAVAÇÃO DOS SAMBAS

Em agosto, as agremiações "esquentaram os tamborins" com os minidesfiles , uma espécie de pré-estreia para o próximo carnaval. As escolas apresentaram os sambas-enredo e enredo de 2024. Além disso, levaram ala das baianas, velha guarda, casais de porta-bandeira e mestre-sala e bateria, além de "pede passagem", alegoria que apresenta a agremiação para o público e imprensa.



E tem mais novidades. Começaram as gravações em estúdio dos sambas-enredo de 2024. Nesta primeira fase, há a captação da voz guia dos intérpretes oficiais.