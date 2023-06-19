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Folia

Carnaval de Vitória 2024: grupos A e B definem a ordem dos desfiles

Sorteio que definiu o cronograma das apresentações foi realizado no último sábado (17), em festança na quadra da Pega no Samba que contou com Neguinho da Beija-Flor
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 17:52

Andaraí em 2022
A Andaraí é uma das escolas que vai desfilar no Grupo A do Carnaval de Vitória em 2024 Crédito: Fernando Madeira
Faltam cerca de oito meses para o Carnaval 2024, mas as agremiações capixabas já estão se movimentando para fazer uma festa pra lá de especial, tão bonita quanto apresentada em 2023. 
As co-irmãs do Grupo A e Grupo B decidiram a ordem dos desfiles do próximo ano no último fim de semana, em um sorteio em meio a uma festança na quadra da Pega no Samba, em Vitória, contando com a presença ilustre de Neguinho da Beija-Flor.
A ordem estabelecida após o sorteio foi:
  • GRUPO A (Sexta-feira - 2 de fevereiro de 2024)
  • Andaraí 
  • Mocidade da Praia
  • Imperatriz do Forte 
  • Independente de São Torquato 
  • Império de Fátima 
  • Unidos de Barreiros 
  • Independente de Eucalipto 
  • GRUPO B (Domingo - 4 de fevereiro de 2024)
  • Chega Mais
  • Rosas de Ouro
  • Mocidade Serrana
  • União Jovem de Itacibá
  • Tradição Serrana
Em relação às escolas do Grupo Especial de Vitória, que devem desfilar no sábado, dia 3 de fevereiro, o sorteio da ordem das apresentações está previsto para acontecer em setembro, logo após o evento - batizado de Mini Desfiles - que rolam em 25e 26 de agosto, quando oito agremiações fazem uma espécie de esquenta da folia. Nesta matéria caprichada de HZ, você pode conhecer mais sobre essa novidade do carnaval capixaba. 
Carnaval de Vitória 2024 grupos A e B definem a ordem dos desfiles

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