Carnaval de Vitória 2024: grupos A e B definem a ordem dos desfiles

A Andaraí é uma das escolas que vai desfilar no Grupo A do Carnaval de Vitória em 2024

Faltam cerca de oito meses para o Carnaval 2024 , mas as agremiações capixabas já estão se movimentando para fazer uma festa pra lá de especial, tão bonita quanto apresentada em 2023.

As co-irmãs do Grupo A e Grupo B decidiram a ordem dos desfiles do próximo ano no último fim de semana, em um sorteio em meio a uma festança na quadra da Pega no Samba, em Vitória, contando com a presença ilustre de Neguinho da Beija-Flor.