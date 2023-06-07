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Carnaval 2024

Irmã de Lexa, Wenny Isa é a rainha de bateria da Independente de Boa Vista

Aos 13 anos, a jovem cantora chega para substituir a vaga deixada por Thalita Zampirolli e brilhar no Sambão do Povo em 2024
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 07 de Junho de 2023 às 10:00

Irmã de Lexa, Wenny Isa é a rainha de bateria da Independente de Boa Vista
Irmã de Lexa, Wenny Isa é a rainha de bateria da Independente de Boa Vista Crédito: Instagram/@wennyisa
Depois de toda polêmica envolvendo a saída de Thalita Zampirolli, a Independente de Boa Vista já tem sua rainha de bateria garantida para os desfiles do Carnaval de Vitória 2024. A escolhida é Wenny Isa, de apenas 13 anos, que é irmã da cantora Lexa. O anúncio foi feito no último mês.
Apesar de jovem, Wenny já tem tradição no samba. Ela já desfila há seis carnavais, tendo iniciado em escolas mirins até assumir o posto de rainha de bateria na Unidos de Bangu em 2021.
Neste ano, ela foi rainha de bateria na Unidos de Bangu e princesa de bateria na Império Serrano nos desfiles na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Inclusive, a bela recebeu o Prêmio Explosão de melhor rainha de bateria da Série Ouro do Carnaval carioca.
Agora, a nova rainha da Boa Vista promete brilhar no Sambão do Povo, na capital capixaba. "Vocês não imaginam a alegria que invade meu coração. Minha bateria Águia Furiosa não vejo a hora de estar com vocês, poder abraçar cada um de vocês e dividirmos um só sorriso", comemorou Wenny, nas redes sociais.

RITMO ACELERADO

E 2023 promete ser de muita preparação para o ritmo que ela dita para o ano que vem . No último fim de semana, a irmã de Lexa foi nomeada musa da Portela para o desfile na Sapucaí. Assim, ela terá jornada tripla no Carnaval 2024: desfilando como rainha de bateria na Independente de Boa Vista (ES) e na Unidos de Bangu (RJ) e como musa na Portela (RJ).
Nos comentários do post de apresentação de Wenny feito pela Independente de Boa Vista, alguns internautas deram as boas-vindas para nova rainha. "Parabéns! Sejam muito bem-vinda ao ES", escreveu uma internauta.
"@wennyisa tenha certeza que aqui você vai receber muito amor e carinho. Seja bem-vinda a nossa @gresboavista . Desejo muita sucesso.em seu reinado. Salve a nossa rainha!", comentou outra.
E está achando que a vida de Wenny está focada só no carnaval? Nada disso! A jovem prepara seu primeiro álbum para ser lançado em breve. Inclusive, ela se apresentou no dia de sua nomeação como musa da Portela e até gravou um samba. Confira abaixo.

A TROCA

Wenny foi anunciada quase um mês após a saída de Thalita Zampirolli. A capixaba, que ocupou o posto de rainha de bateria da agremiação por dois anos, alegou problemas com a presidência da escola e chegou a dizer que se sentiu "usada, como alguém que estava ali só para ajudar financeiramente".
Thalita Zampirolli brilhou como Rainha da Boa Vista no desfile do último sábado (11), no Sambão do Povo
Thalita Zampirolli brilhou como Rainha da Boa Vista no desfile do último sábado (11), no Sambão do Povo Crédito: Fernando Madeira
"O desligamento é por saber que meu dinheiro é muito mais importante para o presidente, que é o faz tudo!", desabafou a modelo capixaba em abril, agradecendo o carinho recebido pela comunidade da Boa Vista durante sua passagem pela agremiação de Itaquari, em Cariacica.
Em 2024, Thalita será rainha de bateria na Unidos de Padre Miguel: "Quero me dedicar a Unidos de Padre Miguel e viver essa linda história de amor com a Vila Vintém (Zona Oeste do Rio). Já sofri com o preconceito, então, ser tratada com carinho e, principalmente, com respeito, é fundamental para mim, é o que me faz permanecer em qualquer lugar", disse ao HZ.

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