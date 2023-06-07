Irmã de Lexa, Wenny Isa é a rainha de bateria da Independente de Boa Vista

Depois de toda polêmica envolvendo a saída de Thalita Zampirolli, a Independente de Boa Vista já tem sua rainha de bateria garantida para os desfiles do Carnaval de Vitória 2024. A escolhida é Wenny Isa, de apenas 13 anos, que é irmã da cantora Lexa. O anúncio foi feito no último mês.
Apesar de jovem, Wenny já tem tradição no samba. Ela já desfila há seis carnavais, tendo iniciado em escolas mirins até assumir o posto de rainha de bateria na Unidos de Bangu em 2021.
Neste ano, ela foi rainha de bateria na Unidos de Bangu e princesa de bateria na Império Serrano nos desfiles na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Inclusive, a bela recebeu o Prêmio Explosão de melhor rainha de bateria da Série Ouro do Carnaval carioca.
Agora, a nova rainha da Boa Vista promete brilhar no Sambão do Povo, na capital capixaba. "Vocês não imaginam a alegria que invade meu coração. Minha bateria Águia Furiosa não vejo a hora de estar com vocês, poder abraçar cada um de vocês e dividirmos um só sorriso", comemorou Wenny, nas redes sociais.
RITMO ACELERADO
E 2023 promete ser de muita preparação para o ritmo que ela dita para o ano que vem . No último fim de semana, a irmã de Lexa foi nomeada musa da Portela para o desfile na Sapucaí. Assim, ela terá jornada tripla no Carnaval 2024: desfilando como rainha de bateria na Independente de Boa Vista (ES) e na Unidos de Bangu (RJ) e como musa na Portela (RJ).
Nos comentários do post de apresentação de Wenny feito pela Independente de Boa Vista, alguns internautas deram as boas-vindas para nova rainha. "Parabéns! Sejam muito bem-vinda ao ES", escreveu uma internauta.
"@wennyisa tenha certeza que aqui você vai receber muito amor e carinho. Seja bem-vinda a nossa @gresboavista . Desejo muita sucesso.em seu reinado. Salve a nossa rainha!", comentou outra.
E está achando que a vida de Wenny está focada só no carnaval? Nada disso! A jovem prepara seu primeiro álbum para ser lançado em breve. Inclusive, ela se apresentou no dia de sua nomeação como musa da Portela e até gravou um samba. Confira abaixo.
A TROCA
Wenny foi anunciada quase um mês após a saída de Thalita Zampirolli. A capixaba, que ocupou o posto de rainha de bateria da agremiação por dois anos, alegou problemas com a presidência da escola e chegou a dizer que se sentiu "usada, como alguém que estava ali só para ajudar financeiramente".
"O desligamento é por saber que meu dinheiro é muito mais importante para o presidente, que é o faz tudo!", desabafou a modelo capixaba em abril, agradecendo o carinho recebido pela comunidade da Boa Vista durante sua passagem pela agremiação de Itaquari, em Cariacica.
Em 2024, Thalita será rainha de bateria na Unidos de Padre Miguel: "Quero me dedicar a Unidos de Padre Miguel e viver essa linda história de amor com a Vila Vintém (Zona Oeste do Rio). Já sofri com o preconceito, então, ser tratada com carinho e, principalmente, com respeito, é fundamental para mim, é o que me faz permanecer em qualquer lugar", disse ao HZ.