Irmã de Lexa, Wenny Isa é a rainha de bateria da Independente de Boa Vista Crédito: Instagram/@wennyisa

Depois de toda polêmica envolvendo a saída de Thalita Zampirolli, a Independente de Boa Vista já tem sua rainha de bateria garantida para os desfiles do Carnaval de Vitória 2024. A escolhida é Wenny Isa, de apenas 13 anos, que é irmã da cantora Lexa. O anúncio foi feito no último mês.

Apesar de jovem, Wenny já tem tradição no samba. Ela já desfila há seis carnavais, tendo iniciado em escolas mirins até assumir o posto de rainha de bateria na Unidos de Bangu em 2021.

Neste ano, ela foi rainha de bateria na Unidos de Bangu e princesa de bateria na Império Serrano nos desfiles na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Inclusive, a bela recebeu o Prêmio Explosão de melhor rainha de bateria da Série Ouro do Carnaval carioca.

Agora, a nova rainha da Boa Vista promete brilhar no Sambão do Povo, na capital capixaba. "Vocês não imaginam a alegria que invade meu coração. Minha bateria Águia Furiosa não vejo a hora de estar com vocês, poder abraçar cada um de vocês e dividirmos um só sorriso", comemorou Wenny, nas redes sociais.

RITMO ACELERADO

E 2023 promete ser de muita preparação para o ritmo que ela dita para o ano que vem . No último fim de semana, a irmã de Lexa foi nomeada musa da Portela para o desfile na Sapucaí. Assim, ela terá jornada tripla no Carnaval 2024: desfilando como rainha de bateria na Independente de Boa Vista (ES) e na Unidos de Bangu (RJ) e como musa na Portela (RJ).

Nos comentários do post de apresentação de Wenny feito pela Independente de Boa Vista, alguns internautas deram as boas-vindas para nova rainha. "Parabéns! Sejam muito bem-vinda ao ES", escreveu uma internauta.

"@wennyisa tenha certeza que aqui você vai receber muito amor e carinho. Seja bem-vinda a nossa @gresboavista . Desejo muita sucesso.em seu reinado. Salve a nossa rainha!", comentou outra.

E está achando que a vida de Wenny está focada só no carnaval? Nada disso! A jovem prepara seu primeiro álbum para ser lançado em breve. Inclusive, ela se apresentou no dia de sua nomeação como musa da Portela e até gravou um samba. Confira abaixo.

A TROCA

Thalita Zampirolli brilhou como Rainha da Boa Vista no desfile do último sábado (11), no Sambão do Povo Crédito: Fernando Madeira

"O desligamento é por saber que meu dinheiro é muito mais importante para o presidente, que é o faz tudo!", desabafou a modelo capixaba em abril, agradecendo o carinho recebido pela comunidade da Boa Vista durante sua passagem pela agremiação de Itaquari, em Cariacica.