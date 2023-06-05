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Cinema

Thalita Zampirolli investe na carreira de atriz gravando curta em Hollywood

Modelo e empresária capixaba está participando das filmagens de "The Roommate", na Califórnia. Filme deve passar pelo circuito de festivais nos Estados Unidos a partir de agosto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Junho de 2023 às 13:17

Thalita Zampirolli está na Califórnia rodando o filme
Thalita Zampirolli está na Califórnia rodando o filme "The Roommate" Crédito: Acervo pessoal
A modelo, rainha de bateria e empresária capixaba Thalita Zampirolli (31) dá mais um passo em sua trajetória artística: está investindo cada vez mais na carreira de atriz e se prepara para gravar um curta-metragem em Hollywood. 
"Com respeito, humildade e muita preparação profissional podemos chegar aonde quisermos. Fico feliz em abrir portas para outras mulheres trans que, com certeza, virão após mim. A arte pode salvar vidas", declarou Zampirolli.
A beldade se encontra na terra das megaproduções cinematográficas, onde, no curta, dará vida a uma corretora de imóveis em "The Roommate", dirigido por Fabio Anffe, que, em agosto, começa a rodar o circuito dos festivais nos Estados Unidos.
Há mais de um mês, Thalita mergulhou no mundo imobiliário para fazer bonito no cinema internacional. "Foram meses de estudos. Entrei em contato com corretoras de imóveis, acompanhei de perto a atuação delas, fiz um estudo profundo para fazer bonito nas telonas e representar bem o meu país e a minha classe", revelou a atriz, que precisou deixar de lado sua vida em Boston.

FORMAÇÃO

Thalita Zampirolli é atriz formada pela escola do diretor de TV Wolf Maia. A capixaba já atuou em várias novelas globais, como "A Força do Querer", e os seriados "Chapa Quente", "A Cara do Pai" e "Malhação".
Thalita Zampirolli nos bastidores das gravações de
Thalita Zampirolli nos bastidores das gravações de "The Roommate" Crédito: Acervo pessoal
No cinema brasileiro, a beldade também se destacou como Michele Glamour, em "Berenice Procura". Ela viveu uma dançarina sexy que era escravizada pela prostituição atuando ao lado de Vera Holtz.
"Desde pequena tinha veia a artística e muitos sonhos. Queria ser rainha de bateria, queria ser apresentadora de TV, atriz... sempre me destacava de maneira positiva quando atuava nas peças teatrais no colégio", relembrou a atriz, que contou com os conselhos do empresário e apresentador Silvio Santos para seguir na carreira.
"Silvio Santos foi fundamental para mim. Ele tem uma visão extraordinária e, num dia de gravação no SBT, foi até meu camarim. Falei para ele da minha vontade de ser apresentadora de programa infantil. Sempre fui fã da Xuxa e queria seguir os mesmos passos dela. Silvio, na época, me disse que este tipo de programa não vingaria, mas que deveria seguir como atriz, estudar, fazer cursos e falar outros idiomas. E foi exatamente o que fiz. Aquela conversa com o Mago da TV mudou minha vida. Sou grata até hoje", confessa Zampirolli. 

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