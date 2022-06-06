Thalita Zampirolli fará cirurgias de refinamento íntimo e feminização facial

Thalita Zampirolli virá ao Brasil para fazer dois procedimentos cirúrgicos Crédito: Mayron Brum

Após arrasar no Sambão do Povo, em Vitória, como Rainha da Independente de Boa Vista, a modelo trans capixaba Thalita Zampirolli voltará ao Brasil na próxima semana. Morando em Boston, nos Estados Unidos, a beldade fará cirurgias de feminização facial e refinamento íntimo. Ela pretende registrar todo o processo, desde sua chegada ao país, a rotina de preparação e recuperação, para compartilhar a experiência com seus seguidores no YouTube e no Instagram.

"Decidi fazer essas cirurgias para dar mais conexão com minha aura feminina, me motivando cada dia a fazer algo que me deixa feliz e realizada", disse a modelo, que irá realizar os procedimentos em Santa Catarina.

Tudo ficará a cargo do especialista José Carlos Martins Júnior. De acordo com o médico, na cirurgia de feminização facial, será feita a manipulação do osso da testa e contorno dos maxilares.

"Também iremos aproveitar para fazer um procedimento de refinamento estético da neovagina, operada há 10 anos. O objetivo é deixar a estética mais harmoniosa", explicou o cirurgião.