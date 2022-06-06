Claudia Leitte tem show interrompido e fica sem entender nada em Caruaru (PE)

Claudia Leitte Crédito: Reprodução/Instagram/@claudialeitte

A cantora Claudia Leitte, 41, diz ter sido obrigada a encerrar bem mais cedo um show que fazia na cidade de Caruaru (PE), na noite do último sábado (4). Sem entender nada, ela se mostrou surpresa por ter podido ficar apenas 40 minutos no palco.

Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver o descontentamento da artista e as tentativas de resolver a situação. "É sério isso? É sério mesmo? Mas que horas são? É, pessoal, eu preparei um show de duas horas e meia. A gente passou essa última semana inteira ensaiando tudo. Porém, eu acabei de ser informada que a gente tem que acabar o show", começou.

"Eu não cantei Luiz Gonzaga, eu não cantei Dominguinhos, eu não cantei Elba. E aí, irmão, eu faço o que? Vou ter que voltar ano que vem aqui em Caruaru então, né? Eu posso dormir aqui para fazer amanhã então? Eu faço a abertura, sei lá. É muita música. Arrasada", lamentou.

Procurada, a assessoria de Claudia não respondeu as solicitações. A assessoria da prefeitura de Caruaru também não explicou o motivo de ter encerrado mais cedo o São João da cidade.

Pelas redes sociais, a artista evitou comentar sobre o ocorrido, apenas agradeceu. "Caruaru, foi incrível compartilhar tanto amor, música e alegria! Obrigada! Deus abençoe essa terra linda!", publicou.