Bruna Gomes vence Big Brother de Portugal e é parabenizada pelo ex Felipe Neto

Bruna Gomes no BBB Portugal Crédito: Reprodução @brunagomes

"Ela ganhou, ela ganhou". Foi dessa forma que o influenciador e youtuber Felipe Neto, 34, parabenizou a sua ex-namorada, a influenciadora Bruna Gomes, 26, depois de ficar sabendo que ela havia vencido o Big Brother Portugal.

Ela conquistou 91% dos votos do público e se sagrou a campeã da edição à frente do adversário Gonçalo Quinaz, que teve 9% dos votos.

"É a nossa campeã. Vocês fizeram parte disso! Obrigada, sorvetinhos, por todo o apoio e carinho pela nossa Bubu", escreveu a equipe da brasileira nas redes sociais. No país, ela já havia participado do Big Brother Famosos e ficado em terceiro lugar. A que venceu era a edição Desafio Final.

A influenciadora foi pedida em namoro pelo piloto Bernardo Sousa durante a transmissão do Big Brother de Portugal, na noite do dia 3 de abril. Ela foi chamada ao confessionário e lá disse que esperava pelo pedido.

Cristina Ferreira, apresentadora do Big Brother Famosos --como é chamado o programa, decidiu convocar Bernardo Sousa ao confessionário e contou o que Gomes havia falado. Então, o galã português perguntou para a influenciadora: "Queres namorar comigo?".

"Quero", respondeu ela, oficializando assim a união. Os dois deram o primeiro beijo durante uma dinâmica do reality, no dia 16 de março.