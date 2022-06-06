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Dança dos Famosos

Dança dos Famosos: Após Gil do Vigor, Douglas Souza é eliminado da competição

Jogador de vôlei revelou que vai voltar às quadras em breve
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 08:01

Douglas Souza é eliminado da
Douglas Souza é eliminado da "Dança dos Famosos" Crédito: Douglas Souza - João Miguel Jr/Globo
Douglas Souza, 26, foi o eliminado da semana na Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck (Globo). A eliminação do jogador de vôlei ocorre uma semana após a eliminação de Gil do Vigor, ambos no ritmo sertanejo.
"A gente teve uma jornada incrível aqui, eu me orgulho demais", agradeceu o atleta, que dançou com a professora Bia Marques. "A gente que é do esporte precisa dessa visibilidade."
Nesta rodada, a cantora JojoTodynho e a atriz Vitória Strada ficaram empatadas na primeira colocação, com acumulado de 57,9 pontos. Ana Furtado veio na sequência, com 57,8 --Douglas ficou apenas 1 décimo a menos, na quarta posição.
Pouco antes de dançar, o atleta confirmou que vai voltar às quadras. Ele foi contratado pelo Farma Conde/São José Vôlei, de São José dos Campos (interior de SP) para atuar na Superliga. Antes do Dança, ele anunciou sua aposentadoria da seleção brasileira.
Seguem na disputa do quadro, além das já citadas, Jéssica Ellen, Sérgio Menezes e Vitão. Além de Douglas e Gil, já foram eliminados Gkay, Thierry, Xande de Pilares e Zezé Polessa.

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