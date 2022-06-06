Dança dos Famosos: Após Gil do Vigor, Douglas Souza é eliminado da competição

Douglas Souza é eliminado da "Dança dos Famosos" Crédito: Douglas Souza - João Miguel Jr/Globo

Douglas Souza, 26, foi o eliminado da semana na Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck (Globo). A eliminação do jogador de vôlei ocorre uma semana após a eliminação de Gil do Vigor, ambos no ritmo sertanejo.

"A gente teve uma jornada incrível aqui, eu me orgulho demais", agradeceu o atleta, que dançou com a professora Bia Marques. "A gente que é do esporte precisa dessa visibilidade."

Nesta rodada, a cantora JojoTodynho e a atriz Vitória Strada ficaram empatadas na primeira colocação, com acumulado de 57,9 pontos. Ana Furtado veio na sequência, com 57,8 --Douglas ficou apenas 1 décimo a menos, na quarta posição.

Pouco antes de dançar, o atleta confirmou que vai voltar às quadras. Ele foi contratado pelo Farma Conde/São José Vôlei, de São José dos Campos (interior de SP) para atuar na Superliga. Antes do Dança, ele anunciou sua aposentadoria da seleção brasileira.