Destaque em "Desalma", Camila Botelho fala dos desafios de interpretar Melissa

Camila Botelho interpreta a enigmática Melissa na série "Desalma", do Globoplay Crédito: Globoplay

Ela está conquistando o país com seu (genuíno) talento, e total entrega, para viver a enigmática Melissa, um dos destaques da segunda temporada da série "Desalma", sucesso no Globoplay. Na trama, Camila Botelho (27) vive uma estudante possuída pela alma de Halyna (Anna Melo), que morreu há 30 anos na noite de Ivana Kupala, tradicional festa pagã (e uma das principais comemorações do calendário eslavo) promovida pela cidade de Brígida, conhecida por sua pouco amistosa - e muito sinistra - comunidade ucraniana.

"Desalma", um genuíno e original horror sobrenatural, acabou sendo uma arriscada aposta do Globoplay para emplacar uma produção do gênero suspense, especialmente após o fracasso de "SuperMax". O resultado caiu no gosto do público e da crítica.

"Interpretar Melissa foi um grande desafio", adianta a atriz mineira, pouco conhecida do grande público, mas que se destacou no teatro e cinema. "Até porque, não vejo produções de terror. Assumo, tenho medo", ri, logo voltando a falar sério sobre suas fobias.

"Costumo ter vários pesadelos e pensar em coisas estranhas e acabo não dormindo. Até hoje não assisti ao clássico 'O Exorcista', acredita?", questiona, em tom de surpresa, dando detalhes de como fez laboratório para encarnar Melissa.

"Pesquisei muito sobre incorporação, especialmente em religiões de matrizes africanas, como a umbanda. Também mantive um contato direto com Anna Melo, que interpreta Halyna. Na nova temporada, praticamente somos a mesma pessoa. Esse tom de realidade fantástica te permite explorar campos mais amplos da atuação. Ela e Halyna estão 'disputando' o mesmo corpo e existe um embate entre elas. A Halyna no corpo da Melissa não é a Halyna, é uma mistura das duas", responde, em tons filosóficos.

Camila afirma que o papel a aproximou mais de sua religiosidade. "Sempre fui meio cética, sabe? Agora estou começando a frequentar o candomblé. Acredito em uma força maior, mas não materializada em um ser superior. Penso que ela seja uma energia que emana do próprio mundo, especialmente quando nos mantemos mais próximos da natureza".

FRIO INTENSO

A atriz detalha que as gravações de "Desalma", em sua grande parte, aconteceram na pequena São Francisco de Paula/RS. As tomadas noturnas foram feitas em um parque da cidade - onde acontecem as cenas mais sinistras da série, com possessões e rituais de bruxaria -, em um frio "quase siberiano".

"É um frio que nunca vi em minha vida. Pegamos vários dias com temperaturas abaixo de zero e fortes geadas. Isso fez com que o elenco se tornasse cada vez mais próximo. Na gravação da primeira temporada, estava passando por um momento ruim da vida pessoal, sofrendo de crise de ansiedade. Eles me acolheram, ajudaram a me curar. Não teria conseguido seguir sem a força deles", desabafa, elogiando a presença de Cássia Kiss.

Melissa (Camila Botelho), Haia (Cássia Kiss) e Halyna (Anna Melo): medo, possessão e bruxaria em "Desalma" Crédito: Andre Hawk

Na trama, a veterana atriz encarna Haia Lachovicz, bruxa de Brígida que tenta se vingar da misteriosa morte da neta e responsável diretamente pela possessão de Melissa. PS: contar mais da personagem seria um spoiler daqueles!

"Cada gravação ao lado da Cássia é uma aula de dramaturgia. Ela me deu muitos toques. Com sua experiência, consegue visualizar cada cena como um todo. Ah, sim: e sempre preocupada com cada detalhe. Uma grande companheira", enfatiza Camila.

Camila começou sua carreira no teatro universitário, ainda em Minas Gerais, quando fez teste para participar de "Samantha", da Netflix. A performance marcou sua estreia em grandes produções, e o primeiro contato com o mercado profissional.

"Lembro de ter ficado deslumbrada com toda a estrutura. Apesar da grandiosidade, em nenhum momento me senti intimidada, muito pelo contrário, fiquei totalmente à vontade ali. Acho que foi o momento que percebi que a atuação era minha paixão", esclarece a atriz, que largou a carreira de funcionária pública para tentar a vida artística.

Em suas redes sociais, Camila Botelho mostra-se atuante, voltada para causas ambientais e indígenas. "Sempre fui muito conectada à natureza. Isso fez com que, desde criança, me tornasse vegetariana. Me preocupo muito com reciclagem, preservação do meio ambiente e a relação de respeito com os índios. A relação deles com o ambiente é muito forte. Precisam ser respeitados e terem as suas terras asseguradas. Estão resistindo em viver num país onde tiveram seu espaço usurpado e explorado", pontua.