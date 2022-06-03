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Novos capítulos

Porteiro do prédio de Carlinhos Maia é afastado até a conclusão das investigações

De acordo com a coluna Léo Dias, o porteiro noturno foi afastado por decisão do próprio condomínio até que haja uma conclusão do caso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 11:52

Carlinhos Maia reposta tweet de capixaba sobre roubo em seu apartamento
Carlinhos Maia reposta tweet de capixaba sobre roubo em seu apartamento Crédito: Reprodução/Instagram/@carlinhosmaiaof
As investigações do roubo à casa de Carlinhos Maia seguem ganhando novos capítulos. Segundo o colunista Léo Dias, do Metrópoles, um dos porteiros do prédio do influenciador foi afastado do trabalho até que haja uma conclusão do caso. De acordo com a coluna, o porteiro noturno foi afastado por decisão do próprio condomínio.
Segundo informações do jornalista Luiz Bacci, o apartamento não foi arrombado, mas destrancado pelo código pessoal do influenciador. A coluna do jornal Metrópoles já havia noticiado que poucas pessoas possuíam a senha da casa de Maia. Entre elas, duas funcionárias domésticas, a assessora pessoal do influenciador e dois seguranças pessoais de Carlinhos.
As imagens das câmeras de segurança mostram o ângulo exato dos criminosos digitando o código para entrar no apartamento. O que teria levantado a hipótese de que mais pessoas poderiam ter acesso a senha. Após a invasão, no último domingo (29), um comentário do capixaba Andrey Silva falando sobre a situação foi notado pelo próprio humorista.

O ROUBO

O roubo aconteceu no último domingo (29), no condomínio de luxo que Carlinhos Maia mora, localizado em frente à praia de Lagoa da Anta, em Maceió. O apartamento do influenciador ocupa um andar inteiro do edifício, que fica anexo ao hotel mais famoso da cidade, o Ritz Lagoa da Anta.
Não havia ninguém no apartamento na hora do roubo. Carlinhos Maia estava no hospital para realizar uma cirurgia plástica e o marido, Lucas Guimarães, está a trabalho em Cancún, no México. "Estou devastado. Sempre fui ruim de grana e nunca precisei roubar nada do outro, nunca precisei invadir casa de ninguém para isso", desabafou Maia nas redes sociais.

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