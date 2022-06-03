Porteiro do prédio de Carlinhos Maia é afastado até a conclusão das investigações

Segundo informações do jornalista Luiz Bacci, o apartamento não foi arrombado, mas destrancado pelo código pessoal do influenciador. A coluna do jornal Metrópoles já havia noticiado que poucas pessoas possuíam a senha da casa de Maia. Entre elas, duas funcionárias domésticas, a assessora pessoal do influenciador e dois seguranças pessoais de Carlinhos.

Não havia ninguém no apartamento na hora do roubo. Carlinhos Maia estava no hospital para realizar uma cirurgia plástica e o marido, Lucas Guimarães, está a trabalho em Cancún, no México. "Estou devastado. Sempre fui ruim de grana e nunca precisei roubar nada do outro, nunca precisei invadir casa de ninguém para isso", desabafou Maia nas redes sociais.