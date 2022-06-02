Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Livramento

Cantora gospel Eyshila e o marido Odilon Santos sofrem acidente de carro

Nas redes sociais, a cantora publicou uma foto do carro após o acidente e escreveu: "Eu e Odilons estamos vivos, grande foi o livramento"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 16:34

A cantora gospel Eyshila e o marido Odilon Santos sofreram um acidente de carro
A cantora gospel Eyshila e o marido Odilon Santos sofreram um acidente de carro Crédito: Reprodução/Instagram/@cristinamelreal
A cantora gospel Eyshila e o marido, o pastor Odilon Santos, sofreram um acidente de carro nesta quarta-feira (01). De acordo com o site Na Telinha, os dois estavam em uma rodovia com destino à Curitiba, no Paraná, quando aconteceu o acidente. Nas redes sociais, a artista disse que passou por um “livramento” e ainda postou uma foto do estado que o carro ficou após o acidente.
“Eu e Odilon estamos vivos, grande foi o livramento! Mais tarde eu tento passar mais detalhes. Obrigada por toda a ajuda, orações e palavras de carinho que recebemos. Assim que possível, daremos mais notícias”, agradeceu a cantora. 
Ainda na postagem, Eyshila postou um trecho do Salmo 91. “Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos”, escreveu na publicação.
Vários famosos como Karina Bacchi, Rachel Malafaia e a cantora Cristina Mel comentaram na publicação. “Minha amiga querida, como o Senhor é bom! Ele poupou a vida de vocês por amor e porque ainda tem muito a fazer através de vocês. Estou em oração. Melhoras”, escreveu Mel.

Veja Também

Amber Heard não tem dinheiro para pagar Johnny Depp, diz advogada

Winona Ryder volta a fazer propaganda de grife que já furtou há 20 anos

Jada Smith diz que espera que Will Smith e Chris Rock se entendam

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais
Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação
Vitória x Porto-BA, pela Série D do Brasileirão 2026
Vitória volta a vencer em casa e retorna ao G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados