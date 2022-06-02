Cantora gospel Eyshila e o marido Odilon Santos sofrem acidente de carro

A cantora gospel Eyshila e o marido Odilon Santos sofreram um acidente de carro Crédito: Reprodução/Instagram/@cristinamelreal

A cantora gospel Eyshila e o marido, o pastor Odilon Santos, sofreram um acidente de carro nesta quarta-feira (01). De acordo com o site Na Telinha, os dois estavam em uma rodovia com destino à Curitiba, no Paraná, quando aconteceu o acidente. Nas redes sociais, a artista disse que passou por um “livramento” e ainda postou uma foto do estado que o carro ficou após o acidente.

“Eu e Odilon estamos vivos, grande foi o livramento! Mais tarde eu tento passar mais detalhes. Obrigada por toda a ajuda, orações e palavras de carinho que recebemos. Assim que possível, daremos mais notícias”, agradeceu a cantora.

Ainda na postagem, Eyshila postou um trecho do Salmo 91. “Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos”, escreveu na publicação.