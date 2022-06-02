Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Winona Ryder volta a fazer propaganda de grife que já furtou há 20 anos

Atriz chegou a ser condenada, mas depois foi trabalhar pela marca
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 14:23

Winona Ryder estrela campanha da Marc Jacobs
Winona Ryder estrela campanha da Marc Jacobs Crédito: Reprodução
A atriz Winona Ryder, 50, é a mais nova garota-propaganda da grife Marc Jacobs. Essa informação poderia passar despercebida não fosse uma coincidência: há 21 anos, ela foi condenada a três anos de condicional por furtar mais de US$ 5.500 em itens de uma loja, e dentre as peças havia um suéter da mesma marca.
Trata-se de uma volta à grife, já que em 2003 a marca resolveu transformar aquele escândalo de 2001 em peça publicitária. A campanha de marketing daquele ano teve Ryder como musa principal.
A parceria voltou a ocorrer no ano de 2015 quando a estrela de "Stranger Things" se tornou embaixadora de uma das vertentes da grife, a Marc Jacobs Beauty. Agora, portanto, é a terceira vez que ela colabora com a empresa.
As redes sociais da Marc Jacobs publicou uma série de foros dela exibindo alguns de seus produtos como suas tradicionais bolsas.

Veja Também

Amber Heard não tem dinheiro para pagar Johnny Depp, diz advogada

Jada Smith diz que espera que Will Smith e Chris Rock se entendam

Shakira e Piqué estão se separando após traição do jogador, diz jornal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Como Japão abandonou política pacifista e se opôs à China
Imagem de destaque
Trump cancela ida de enviados americanos ao Paquistão para negociaçōes com Irã
Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori.jpeg
Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados