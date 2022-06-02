Winona Ryder volta a fazer propaganda de grife que já furtou há 20 anos

Winona Ryder estrela campanha da Marc Jacobs Crédito: Reprodução

A atriz Winona Ryder, 50, é a mais nova garota-propaganda da grife Marc Jacobs. Essa informação poderia passar despercebida não fosse uma coincidência: há 21 anos, ela foi condenada a três anos de condicional por furtar mais de US$ 5.500 em itens de uma loja, e dentre as peças havia um suéter da mesma marca.

Trata-se de uma volta à grife, já que em 2003 a marca resolveu transformar aquele escândalo de 2001 em peça publicitária. A campanha de marketing daquele ano teve Ryder como musa principal.

A parceria voltou a ocorrer no ano de 2015 quando a estrela de "Stranger Things" se tornou embaixadora de uma das vertentes da grife, a Marc Jacobs Beauty. Agora, portanto, é a terceira vez que ela colabora com a empresa.