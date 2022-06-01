Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
11 anos juntos

Shakira e Piqué estão se separando após traição do jogador, diz jornal

Segundo o site espanhol "El Periódico", o casal irá se separar após a cantora colombiana descobrir uma traição por parte do jogador do Barcelona
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Junho de 2022 às 17:12

Shakira e Gerard Piqué
O casamento de Shakira com Gerard Piqué pode estar chegando ao fim Crédito: Reprodução @3gerardpique
O casamento de Shakira com Gerard Piqué pode estar chegando ao fim após 11 anos. Segundo noticiou o site espanhol "El Periódico" nesta quarta-feira (1), o casal irá se separar após a cantora colombiana descobrir uma traição por parte do jogador do Barcelona.
De acordo com a publicação, o capitão do Barcelona e a cantora passam por uma crise no casamento. O portal espanhol afirma ainda que o jogador voltou a morar sozinho desde maio, em um antigo apartamento em Barcelona.
Ainda segundo a publicação, Shakria estaria ciente da traição, por isso, decidiu se separar. Além da separação, de acordo com as informações do site, Piqué estaria tendo uma rotina de solteiro pela cidade e frequentando boates na capital catalã. O site afirma também que o jogador foi visto acompanhado de outras mulheres.
Até outros jogadores do Barcelona estariam estranhando o comportamento de Piqué, que, devido às festas, tem ido dormir tarde mesmo com treino no dia seguinte.

Veja Também

Rumores de affair entre Anitta e James Rodriguez aumentam após post

Covid causa inchaço? Entenda o que aconteceu no rosto de Joelma

Mel Maia recebe críticas após 'parabéns proibidão' em aniversário

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados