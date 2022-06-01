Shakira e Piqué estão se separando após traição do jogador, diz jornal

O casamento de Shakira com Gerard Piqué pode estar chegando ao fim Crédito: Reprodução @3gerardpique

O casamento de Shakira com Gerard Piqué pode estar chegando ao fim após 11 anos. Segundo noticiou o site espanhol "El Periódico" nesta quarta-feira (1), o casal irá se separar após a cantora colombiana descobrir uma traição por parte do jogador do Barcelona.

De acordo com a publicação, o capitão do Barcelona e a cantora passam por uma crise no casamento. O portal espanhol afirma ainda que o jogador voltou a morar sozinho desde maio, em um antigo apartamento em Barcelona.

Ainda segundo a publicação, Shakria estaria ciente da traição, por isso, decidiu se separar. Além da separação, de acordo com as informações do site, Piqué estaria tendo uma rotina de solteiro pela cidade e frequentando boates na capital catalã. O site afirma também que o jogador foi visto acompanhado de outras mulheres.