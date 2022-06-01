Covid causa inchaço? Entenda o que aconteceu no rosto de Joelma

A cantora Joelma teve Covid-19 três vezes Crédito: Reprodução/Instagram @joelmaareal

A cantora Joelma preocupou fãs após aparecer com o rosto inchado no show que realizou no último sábado, 28, em Parauapebas, no Pará. Nas redes sociais, muitos seguidores comentaram sobre o assunto e, além de mensagens de carinho e apoio, ela também foi alvo de comentários depreciativos. Alguns vídeos do show viralizaram na web e fizeram com que internautas questionassem o que houve com Joelma e sua aparência.

O que aconteceu com o rosto de Joelma? O inchaço da cantora está relacionado a sequelas da Covid-19. A artista já foi diagnosticada três vezes com a doença. A primeira vez foi em 2020 e, cerca de 70 dias depois do diagnóstico, ela falou à Quem sobre os efeitos da doença e definiu esse período como uma 'experiência de quase morte'.

Show de Joelma no interior do Pará repercute na internet pelo rosto da artista estar inchado e “fora do normal”.



Diagnosticada três vezes com Covid, assessoria da estrela confirmou ao g1 que “os inchaços são sequelas da Covid-19 e ela está em tratamento”. pic.twitter.com/w2KPTKUExH — Espiadinha (@canalespiadinha) May 31, 2022

“O meu corpo inchou, eu fiquei maior que uma grávida de nove meses. Fiquei totalmente deformada. Caiu muito meu cabelo, foi uma coisa absurda. Até agora meu corpo não voltou ao normal, tive que mudar de tamanho de sutiã”, declarou a cantora na ocasião. No mesmo ano, a artista disse no “Altas Horas”, da TV Globo, que a doença também afetou sua visão e sua memória. O terceiro diagnóstico positivo foi em janeiro deste ano. Desta vez, ela apresentou sintomas leves e cumpriu o período de isolamento em casa.

Covid causa inchaço? Em entrevista ao G1 Pará, a infectologista Andrea Beltrão explicou que é raro que ocorra esse tipo de sequela. "Essa sequela não é comum, não tem relação com procedimentos estéticos. O edema que ocorre após a Covid-19 é devido o processo inflamatório intenso que leva a trombose na microcirculação". A médica disse ainda que reinfecções não potencializam os problemas, o efeito é contrário e "a tendência é que os sintomas seja mais leves".

A Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional São Paulo (SBD-RESP) publicou uma nota com estudos feitos pela revista científica New England Journal of Medicine (NEJM). A pesquisa foi realizada com a vacina da Moderna.

A pesquisa contou com 30 mil voluntários (metade foi vacinada e a outra metade recebeu um placebo). Apenas duas mulheres que haviam feito preenchimento facial de dois a seis meses antes do teste com a vacina contra Covid relataram inchaço no local de aplicação dos preenchedores.