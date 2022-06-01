Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Intolerância religiosa"

Mario Gomes presta queixa por conta de meme de Jesus em prova de filho

Ator reclamou de questão que trazia uma reprodução de "Cristo Crucificado", de Diego Velásquez, ao lado da frase "Bandido bom, é bandido morto"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Junho de 2022 às 14:00

Mário Gomes prestou queixa em delegacia no Rio de Janeiro alegando que o filho está sofrendo intolerância religiosa
Mário Gomes prestou queixa em delegacia no Rio de Janeiro alegando que o filho está sofrendo intolerância religiosa Crédito: Reprodução/Instagram @mariogomes__ator
Católico fervoroso, Mário Gomes registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) do Rio de Janeiro por intolerância religiosa cometida contra seu filho adolescente. O ator esteve no local nesta segunda-feira (31) e publicou um vídeo em suas redes sociais explicando o caso. No post, marcou o presidente Jair Bolsonaro. 
De acordo com o portal G1, o galã dos anos 1980 reclamou de uma prova do colégio em que o jovem estuda, que trazia um meme de Jesus Cristo crucificado ao lado da frase "Bandido bom é bandido morto". No vídeo publicado nas redes, ele diz que o filho, como o pai, é católico e que teria se sentido vítima de intolerância.
"Isso aqui é um sacrilégio. 'Bandido bom é bandido morto', como se Jesus Cristo fosse algum bandido. Alguém que pregou a paz, que pregou a compreensão, o entendimento entre a pessoas. Aí, a gente está aqui na frente do inspetor, muito atencioso e solidário, que compreendeu completamente a nossa posição, que é uma agressividade contra uma criança e meu filho é católico e temente a Deus", disse Mario Gomes no vídeo gravado na delegacia.
A prova que o ator reclamou, mostrada nas imagens, apresenta uma reprodução de Cristo Crucificado, do pintor espanhol Diego Velásquez, acompanhada pela frase "Bandido bom é bandido morto". O exercício deixa claro que se trata de um meme.

Veja Também

Luísa Sonza fala sobre rumores de affair com PA: 'Um monte de verdade distorcida'

Mel Maia recebe críticas após 'parabéns proibidão' em aniversário

Guilherme Malheiros vem a Vitória para competir na CrossFit Copa Sur 2022

"Este é um meme criado a partir da obra 'Cristo Crucificado', do pintor espanhol Diego Velásquez. Considerando o meme, identifique pelo menos um dos três tipos puros de dominação conceitualizados por Weber. Justifique-se, sempre em termos weberianos", pede a questão, que vale três pontos. Ainda segundo o G1, a Polícia Civil disse que todos os envolvidos serão ouvidos e que a investigação está em andamento.

SOCIOLOGIA

Mas o que seria teoria do domínio de Weber? A sociologia estuda as relações humanas, e o jurista Max Weber (1864-1920) detalhou as formas de poder.
Para o estudioso alemão, poder é a imposição da vontade de uma pessoa ou instituição sobre os indivíduos. Já dominação é o extremo oposto: é a aceitação e a subordinação dos indivíduos ao poder exercido por alguém. O jurista identificou três tipos legítimos de dominação: "Dominação Legal", "Dominação Tradicional" e "Dominação Carismática".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Educação Famosos religião
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados