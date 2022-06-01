Guilherme Malheiros vem a Vitória para competir na CrossFit Copa Sur 2022

Guilherme Malheiros vem à Vitória para etapa Sul-Americana do CrossFit Games 2022 Crédito: Reprodução/Instagram/@guimalheiros162

Atenção crossfiteiros! Está chegando a hora da Copa Sur, a Semifinal Sul-Americana do CrossFit Games 2022. O evento acontece em Vitória entre os dias 10 a 12 de junho, na nova área do Parque Cultural Reserva Vitória, atrás do Shopping Vitória. A capital do Espírito Santo foi escolhida para sediar a etapa inédita, junto com a realização da 8ª edição do Extreme Rock Brasil CrossFit, em um evento histórico.

O primeiro Festival Sul-Americano de CrossFit trará para a competição mais de 700 atletas, entre amadores de categorias iniciantes e avançados de 15 estados do Brasil, e a principal categoria de atletas profissionais sul-americanos. A categoria Copa Sul vai abrir o evento, seguido do Extreme Rock Brasil. Na sexta-feira (10), o destaque é para as provas externas, que vão utilizar o mar de Vitória para natação e stand up paddle.

Semifinal Sul-Americana do mundial CrossFit Games 2022 acontece entre os dias 10 a 12 de junho, em Vitória Crédito: Carol Pederneiras

Grandes nomes do esporte da atualidade na América do Sul estarão no Espírito Santo, como Guilherme Malheiros, de 22 anos, considerado fenômeno no esporte. O atleta venceu três provas no Crossfit Games, nos EUA, em 2021, ficando entre os 10 melhores, fazendo história na competição. Além disso, o jovem é líder do ranking nacional desde 2019, como registra o próprio site da competição.

OUTROS NOMES

Além dele, o capixaba Léo Lima, de 55 anos, estará presente na etapa Sul-Americana em Vitória para prestigiar o evento. O veterano também está atrás da tão sonhada vaga para a final do mundial CrossFit Games 2022. Lima participa pela quarta vez da semifinal na categoria Master - que acontece de forma online neste fim de semana.

“Ao contrário das outras categorias, a minha etapa acontece neste fim de semana de forma online. A etapa Master já é feita com atletas de todo o mundo. Mas eu vou prestigiar o evento aqui na minha cidade, eu acho que vai ser muito positivo para Vitória. Tenho certeza que vai ter uma presença massiva do público”, disse Léo que tem a maior idade entre os competidores e em 2019 garantiu a 5º colocação.

Aos 55 anos, o veterano diz que está confiante para a semifinal neste sábado (04). Lima revelou ainda o segredo para chegar com esse físico nessa idade. Segundo ele, o principal é manter uma rotina rigorosa, com muito foco e determinação.

“Eu estou muito otimista porque venho me preparando desde 2017. Consegui participar em 2018, 2019 e 2021 presencialmente nos Estados Unidos. Para manter o físico, faço uma rotina bem rigorosa, com uma dieta alimentar sem doces. Além disso, acordo às 4h30 para ir para a academia. Para mim, o crossfit é um hobbie que deu certo”, garantiu Léo.

Os 30 melhores homens e mulheres, além dos 20 melhores times da semifinal, vão disputar 2 vagas para a final. O CrossFit Games 2022 vai coroar os atletas mais bem condicionados fisicamente do mundo em um grande evento em Wisconsin, nos Estados Unidos.

Semifinal Sul-Americana do mundial CrossFit Games 2022 acontece entre os dias 10 a 12 de junho, em Vitória Crédito: Carol Pederneiras

“Conseguimos trazer uma experiência inédita para o Espírito Santo, um novo formato que vai reunir as duas maiores competições de CrossFit do Brasil e da América Latina em um só lugar, com uma vista privilegiada da Baía de Vitória e da Terceira Ponte. Vamos levar o nome da nossa capital para o mundo”, afirma o organizador e idealizador do ERB CrossFit, Will Rentes.

SERVIÇO