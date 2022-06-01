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Rumores de affair entre Anitta e James Rodriguez aumentam após post

Cantora apareceu numa foto com a filha do jogador em sua casa nos Estados Unidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Junho de 2022 às 16:51

Anitta e James Rodriguez: rumores de affair entre ambos aumenta
Anitta e James Rodriguez: rumores de affair entre ambos aumenta Crédito: Reprodução/Instagram
Anitta já confirmou em entrevistas que esta apaixonada, porém não divulgou o nome do felizardo. Nesse meio tempo, internautas especulam um possível romance com o jogador colombiano James Rodrigues.
A história ganhou ainda mais força depois que a Anitta apareceu em uma foto junto da filha do jogador de futebol, na área externa da casa da brasileira nos Estados Unidos. O registro foi postado no Instagram da criança e contou com um comentário da Poderosa: "Fofaa". 
Anitta e James não tinham postado fotos da tarde livre. Apesar de nenhum dos dois falar sobre o possível affair, a colunista Fábia Oliveira afirma que Anitta e James Rodríguez têm se encontrado. 
Segundo o jornal Extra, Anitta e James Rodríguez trocam likes e comentários nas redes desde outubro de 2018, quando a cantora se separou de Thiago Magalhães.

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