Rumores de affair entre Anitta e James Rodriguez aumentam após post

Anitta e James Rodriguez: rumores de affair entre ambos aumenta Crédito: Reprodução/Instagram

Anitta já confirmou em entrevistas que esta apaixonada, porém não divulgou o nome do felizardo. Nesse meio tempo, internautas especulam um possível romance com o jogador colombiano James Rodrigues.

A história ganhou ainda mais força depois que a Anitta apareceu em uma foto junto da filha do jogador de futebol, na área externa da casa da brasileira nos Estados Unidos. O registro foi postado no Instagram da criança e contou com um comentário da Poderosa: "Fofaa".

Anitta e James não tinham postado fotos da tarde livre. Apesar de nenhum dos dois falar sobre o possível affair, a colunista Fábia Oliveira afirma que Anitta e James Rodríguez têm se encontrado.