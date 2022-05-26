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Anitta reclama do TikTok e critica sua gravadora por falta de investimento

Cantora discutiu suas insatisfações com a indústria da música em live no Instagram
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 08:04

Anitta no tapete vermelho do Billboard Music Awards 2022
Anitta Crédito: Maria Alejandra Cardona/AFP
Anitta fez uma live em seu Instagram nesta quarta-feira (25) e reclamou do funcionamento da indústria da música.
"Investimento e apoio de carreira não é uma coisa que tenho muito, então tenho que lutar", disse. "A gravadora se liga muito no TikTok, no que viraliza, e se não tem um sucesso logo de cara eles dão tchau."
A cantora usou como exemplo "Envolver", sua música que chegou ao topo das mais tocadas do Spotify mundo afora em março e deu o pontapé para o lançamento do disco "Versions of Me", cantado em inglês, português e espanhol. É a maior aposta de sua carreira no mercado estrangeiro.
"Só gravei ['Envolver'] por pura insistência minha. E só foi viralizar depois. É difícil você convencer as pessoas a continuarem o trabalho, divulgando, quando não é um sucesso instantâneo."

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