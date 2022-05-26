Anitta reclama do TikTok e critica sua gravadora por falta de investimento

Anitta Crédito: Maria Alejandra Cardona/AFP

Anitta fez uma live em seu Instagram nesta quarta-feira (25) e reclamou do funcionamento da indústria da música.

"Investimento e apoio de carreira não é uma coisa que tenho muito, então tenho que lutar", disse. "A gravadora se liga muito no TikTok, no que viraliza, e se não tem um sucesso logo de cara eles dão tchau."

A cantora usou como exemplo "Envolver", sua música que chegou ao topo das mais tocadas do Spotify mundo afora em março e deu o pontapé para o lançamento do disco "Versions of Me", cantado em inglês, português e espanhol. É a maior aposta de sua carreira no mercado estrangeiro.