Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
Luxo

Festão de um ano da filha de Virgínia Fonseca vai ter até show de Léo Santana

Influenciadora e Zé Felipe já escolheram o tema e as atrações musicais do evento
Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 08:02

Virgínia Fonseca anunciou que está grávida do segundo filho com Zé Felipe
Virgínia Fonseca, Zé Felipe e Maria Alice Crédito: Reprodução/Instagram/@virginia
Na próxima segunda-feira (30), Maria Alice, filha de Virgínia Fonseca e Zé Felipe vai comemorar um ano de vida e o casal não economizou na preparação do festão. Depois de revelar que o tema escolhido foi "O Mundo de Tutti-Frutti", a influenciadora, 23, com um pouco mais de 37 milhões de seguidores em uma rede social, decidiu revelar novos detalhes do evento. Ela e o marido contrataram Léo Santana como uma das atrações do evento.
"Eu amo o Léo Santana, estou muito empolgada, acho que a galera vai gostar demais", aponta Virgínia, grávida de quatro meses do segundo filho do casal. "Como a festa é para todas as idades, vai ter crianças, os pais das crianças, os avós, pessoas mais velhas, quis agradar todo tipo de pessoa", explicou em um vídeo do seu canal no Youtube nesta quarta-feira (25).
Além do cantor baiano, vão ter apresentações da dupla sertaneja Di Paula e Paulino, Galinha Pintadinha e, claro, Zé Felipe, 24. O sogro Leonardo, 58, tem presença garantida, mas a possibilidade dele subir ao palco é incerta na festa com início às 17h. O evento tem previsão de término para às 2h da manhã.
"Não sei se o Léo vai cantar porque não é algo que está marcado, previsto. Não quero que ele vá lá para trabalhar porque, querendo ou não, show é um trabalho para ele. Se ele se sentir à vontade de subir ao palco, ele sobe e canta", finaliza Virgínia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Festa de Aniversário léo santana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renata Rasseli relata história de superação em entrevista no Caldeirão
Colunista de A Gazeta relata história de superação em entrevista no Caldeirão com Mion
Homem de 27 anos foi preso suspeito de tentativa de latrocínio em Guarapari
Assaltante é preso em Vila Velha após esfaquear e roubar vítima em Guarapari
Imagem de destaque
Descubra qual destino brasileiro combina com cada signo do zodíaco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados