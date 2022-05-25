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Filha de Arlindo Cruz posa de lingerie, sofre ataques e deixa redes sociais

Flora Cruz mostra críticas ao seu corpo e pede por respeito
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Maio de 2022 às 11:46

Flora Cruz posa sensual nas redes sociais e recebe críticas
Flora Cruz posa sensual nas redes sociais e recebe críticas Crédito: Reprodução/Instagram/@floracruzoficial
Filha do cantor Arlindo Cruz, Flora Cruz, 18, tem como intuito nas redes sociais incentivar que outras mulheres plus size se gostem e se aceitem. Porém, uma recente postagem dela com lingerie a fez sair das redes sociais.
A modelo sofreu diversos ataques gordofóbicos e fez questão de expor alguns deles na própria conta. Em comunicado, disse que vai esperar a poeira baixar para retornar com a rotina online de publicações.
Dentre os xingamentos e ofensas, muitos criticam o corpo dela e a forma como se porta. Em uma outra postagem, Flora pontuou o que a estava afetando e pediu por menos preconceito no Brasil.
"Nem toda mulher gorda pensa igual sobre obesidade e gordofobia. Diariamente vemos corpos magros em ensaios de lingerie, em páginas de sex shop, em comercias e até aí 'ok'. Mas por que um corpo gordo choca tanto as pessoas?", indagou.
"Minha luta é para que antes de ser julgada pela aparência, você escute as ideias. Avalie o caráter. Troque uma ideia. É indiferente se a pessoa é gorda ou magra", emendou.
A influenciadora disse que não pretende parar de postar fotos que mostrem seu corpo. "Isso é um desabafo. É o meu cansaço em ser condenada por apenas ser eu. É ter dedos apontados o tempo inteiro quando ninguém sabe as lutas de cada dia."

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