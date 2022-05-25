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Herança

Charlie Watts, dos Rolling Stones, deixou fortuna de 30 milhões de libras

Ele ordenou que carros fossem distribuídos de acordo com seus desejos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Maio de 2022 às 10:46

Imagens do baterista dos Rolling Stones, Charlie Watts, são projetadas durante o segmento
Imagens do baterista dos Rolling Stones, Charlie Watts, são projetadas durante o segmento "In Memorium" do 64º Grammy Awards em Las Vegas Crédito: Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/Folhapress
O baterista dos Rolling Stones, Charlie Watts, deixou uma fortuna de cerca de 30 milhões de libras (cerca de R$ 181 milhões) em seu testamento para a viúva Shirley, 83, segundo o The Sun. Ele morreu aos 80 anos, em um hospital em Londres, em agosto de 2021.
Quando Shirley morrer, a fortuna deixada por Watts passará para sua filha Seraphina, 54, a irmã de Watts, Linda Rootes, as cunhadas Jackie Fenwick e Jill Minder e o cunhado Stephen Shepherd.
Os documentos mostram que o total da herança não inclui o valor de sua propriedade na França -que se acredita valer milhões a mais. Watts ordenou que seus carros --incluindo os que ele colecionava, mas nunca dirigia-- fossem distribuídos de acordo com seus desejos. As instruções nunca serão tornadas públicas.
A estrela havia desistido da turnê "No Filter" da banda nos Estados Unidos em cima da hora, dias antes, após uma cirurgia cardíaca. Seu testamento foi lavrado e assinado em 31 de maio de 2017. O documento de 14 páginas diz aos executores de Watts que usem a renda de sua fortuna para apoiar seus "beneficiários" como quiserem.
Charlie tocava com os Stones desde 1963 e aparecia em todos os álbuns. Ele conheceu Shirley antes da banda se tornar um sucesso e se casou com ela em 1964.
Apesar de seus companheiros de banda serem conhecidos por suas travessuras, Watts era conhecido como o "membro sensato" dos Stones.
Ele parou de fumar no final dos anos 1980, mas desenvolveu câncer de garganta em 2004, que foi tratado com sucesso com radioterapia.

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