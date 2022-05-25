Charlie Watts, dos Rolling Stones, deixou fortuna de 30 milhões de libras

Imagens do baterista dos Rolling Stones, Charlie Watts, são projetadas durante o segmento "In Memorium" do 64º Grammy Awards em Las Vegas Crédito: Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/Folhapress

O baterista dos Rolling Stones, Charlie Watts, deixou uma fortuna de cerca de 30 milhões de libras (cerca de R$ 181 milhões) em seu testamento para a viúva Shirley, 83, segundo o The Sun. Ele morreu aos 80 anos, em um hospital em Londres, em agosto de 2021.

Quando Shirley morrer, a fortuna deixada por Watts passará para sua filha Seraphina, 54, a irmã de Watts, Linda Rootes, as cunhadas Jackie Fenwick e Jill Minder e o cunhado Stephen Shepherd.

Os documentos mostram que o total da herança não inclui o valor de sua propriedade na França -que se acredita valer milhões a mais. Watts ordenou que seus carros --incluindo os que ele colecionava, mas nunca dirigia-- fossem distribuídos de acordo com seus desejos. As instruções nunca serão tornadas públicas.

A estrela havia desistido da turnê "No Filter" da banda nos Estados Unidos em cima da hora, dias antes, após uma cirurgia cardíaca. Seu testamento foi lavrado e assinado em 31 de maio de 2017. O documento de 14 páginas diz aos executores de Watts que usem a renda de sua fortuna para apoiar seus "beneficiários" como quiserem.

Charlie tocava com os Stones desde 1963 e aparecia em todos os álbuns. Ele conheceu Shirley antes da banda se tornar um sucesso e se casou com ela em 1964.

Apesar de seus companheiros de banda serem conhecidos por suas travessuras, Watts era conhecido como o "membro sensato" dos Stones.