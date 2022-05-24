Steven Tyler, do Aerosmith, tem recaída nas drogas e faz banda cancelar shows

Steven Tyler Crédito: REUTERS/Danny Moloshok/Folhapress

Vocalista do grupo Aerosmith, o cantor Steven Tyler, 74, teve uma recaída nas drogas e se internou voluntariamente numa clínica de reabilitação. Por causa disso, a banda teve de cancelar alguns shows.

Por meio das redes sociais da banda, os fãs puderam ficar sabendo através de um comunicado que Tyler tratava de um problema no pé quando teve a recaída.

"Como muitos de vocês sabem, nosso amado irmão Steven trabalhou em sua sobriedade por muitos anos. Após uma cirurgia no pé para se preparar para o palco e a necessidade de controle da dor durante o processo, ele recentemente recaiu e voluntariamente entrou em um programa de tratamento", diz trecho do informe.

A banda tinha uma série de shows por Las Vegas entre junho e julho, mas agora não haverá mais apresentações enquanto o líder do grupo não se sentir apto a voltar. Eles pediram desculpas aos fãs e disseram que a ideia é continuar com a turnê a partir de setembro.

Essa não é a primeira vez que por causa de Steven Tyler o Aerosmith precisa cancelar eventos. Em 2019, a banda cancelou shows após o músico perder a voz. Coincidentemente, o local que receberia os roqueiros era Las Vegas.