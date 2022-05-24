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Durante a festa

Gustavo Mioto expulsa homem de show após agressão contra mulher

O cantor chegou a pedir perdão em seu Twitter pelos palavrões proferidos durante o ocorrido
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Maio de 2022 às 16:41

Gustavo Mioto
Gustavo Mioto Crédito: Instagram/@gustavopmioto
No último sábado, 21, Gustavo Mioto interrompeu seu show em Franca, São Paulo, para expulsar um homem que agrediu uma mulher no local. Nas redes sociais, circulam vídeos do momento.
"Eu não vou continuar [o show] enquanto esse otário não sair daqui. A menina que tomou um soco está bem?", questionou o cantor. Ao fundo, a plateia gritava "fora" para que o homem fosse embora.
"Acho engraçado que o cara dá um soco em uma menina e se acha muito fod*. Pode ser fod* em qualquer lugar na casa dele, mas aqui ele não vai ser."
"Rapaz, a raiva que sobe no meu sangue. Subir aqui para bater em nós ele não quer, não. Ele testou vir aqui? Não testou não, né. Bateu direto na menina. Filho da p*ta, cara", completou.
Na madrugada de domingo, 22, Gustavo pediu perdão em seu Twitter pelos palavrões proferidos durante o ocorrido. "Homem que bota mão em mulher faz eu explodir de raiva. Surtei ali vendo. E tenho certeza que esse tipo não representa o público de Franca. Amo vocês e até a próxima", escreveu.

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