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Televisão

Versão light de 'Verdades Secretas 2' será exibida na TV Globo no 2° semestre

Trama foi a mais assistida no Globoplay em 2021
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Maio de 2022 às 15:49

Cena de
Cena de "Verdades Secretas 2" Crédito: Globo/Divulgação
A TV Globo bateu o martelo para que uma versão exclusiva de "Verdades Secretas 2", editada especialmente para a TV aberta, menos apimentada, seja exibida no canal a partir do segundo semestre.
Escrita por Walcyr Carrasco e com direção artística de Amora Mautner, a obra traz uma atmosfera de mistério e sedução ambientada no universo da moda, sob o glamour, o luxo e o poder. Continuação da novela exibida originalmente na TV Globo em 2015, a trama tem como fio condutor a busca de Giovanna (Agatha Moreira) pela verdade sobre a morte de seu pai, Alex (Rodrigo Lombardi).
Na história, ela acredita que Angel (Camila Queiroz) o matou e faz de tudo para desmascarar a rival com a ajuda do investigador particular e ex-policial Cristiano (Romulo Estrela). Ao longo da história, os três formam um triângulo amoroso repleto de intrigas e segredos.
O elenco de "Verdades 2" conta ainda com Rainer Cadete, Maria de Medeiros, Sergio Guizé, Julia Byrro, Deborah Evelyn, Erika Januza, Gabriel Braga Nunes, entre outros. A versão "não recomendada" de "Verdades Secretas 2", bem mais apimentada, foi a novela mais assistida no Globoplay em 2021.

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