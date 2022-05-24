Versão light de 'Verdades Secretas 2' será exibida na TV Globo no 2° semestre

Cena de "Verdades Secretas 2" Crédito: Globo/Divulgação

A TV Globo bateu o martelo para que uma versão exclusiva de "Verdades Secretas 2", editada especialmente para a TV aberta, menos apimentada, seja exibida no canal a partir do segundo semestre.

Escrita por Walcyr Carrasco e com direção artística de Amora Mautner, a obra traz uma atmosfera de mistério e sedução ambientada no universo da moda, sob o glamour, o luxo e o poder. Continuação da novela exibida originalmente na TV Globo em 2015, a trama tem como fio condutor a busca de Giovanna (Agatha Moreira) pela verdade sobre a morte de seu pai, Alex (Rodrigo Lombardi).

Na história, ela acredita que Angel (Camila Queiroz) o matou e faz de tudo para desmascarar a rival com a ajuda do investigador particular e ex-policial Cristiano (Romulo Estrela). Ao longo da história, os três formam um triângulo amoroso repleto de intrigas e segredos.