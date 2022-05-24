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Famosos

Anitta em fase global tem até namorado estrangeiro: 'Vou casar e ter filhos'

Cada vez mais dedicada à carreira internacional com lançamento de disco trilíngue, cantora passa meses no exterior
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Maio de 2022 às 14:56

Anitta causou polêmica após suposta declaração à revista norte-americana
Anitta  Crédito: Divulgação
Anitta, que está se dedicando cada vez mais à carreira internacional e vivendo no exterior, afirmou em entrevista ao BurbuTV, um canal porto-riquenho no YouTube, que começou a namorar.
O rapaz, segundo a cantora, é estrangeiro, mas não é latino. A comunicação do casal se dá em inglês, único idioma que ele domina. O relacionamento começou há cerca de dois dias.
"Já estou com alguém. Já tenho uma pessoa com quem vou casar e ter filhos", disse. "É muito novo. Tem alguns dias. Só dois."
Na entrevista, concedida em espanhol, a cantora discutiu ainda sua relação com Maluma e J Balvin, dois astros do reggaeton com quem já fez colaborações.
"Maluma não é como um irmão. Estou esperando o dia em que vamos poder nos casar. Estou brincando. Somos amigos, mas não irmãos. Irmã sou de J Balvin."

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