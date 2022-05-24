Juliette e Rodolffo? Sertanejo diz que já ficou com cantora e ficaria de novo

O cantor sertanejo Rodolffo revelou que já ficou com Juliette Freire Crédito: Código19/Folhapress/Divulgação

O cantor sertanejo Rodolffo, 33, revelou que já ficou com Juliette Freire, 32, e diz que ficaria novamente com a campeã do BBB 21 (Globo). Ele falou sobre o affair em um jogo chamado "pego, penso ou passo", feito no canal do influenciador Matheus Mazzafera, 41.

O apresentador listou várias celebridades no jogo, como Deolane Bezerra, Grazi Massafera e até mesmo Kerline, primeira eliminada da 21ª edição do programa. Porém, ao dizer o nome de Juliette, o músico disse: "Você já matou a charada". Mazzafera então questionou: "Vocês já ficaram... Mas ficaria de novo?".

"Talvez... Sim", respondeu Rodolffo. Ele ainda comentou o motivo de não ter ficado com a advogada e maquiadora enquanto estavam confinados na casa. "Decidi que eu só ia viver um relacionamento se fosse para valer. Eu não ia brincar com alguém ali dentro, eu não ia ficar por ficar."

"Até porque lá dentro não tem como você ficar por ficar, porque você vai acordar no outro dia e ela vai estar lá com você", continuou. "Ia virar casal. Mas eu só entrei com esse intuito se eu me apaixonasse valendo... Acabou que não rolou isso lá dentro."

Em setembro do ano passado, a campeã do BBB 21 já havia revelado que após o programa "deu uma paquerada" em Rodolffo. Em entrevista à rádio Band FM, a cantora disse que eles se encontraram, mas que por enquanto seguem sendo só amigos.