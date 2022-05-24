Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Juliette e Rodolffo? Sertanejo diz que já ficou com cantora e ficaria de novo

Dupla de Israel cometou sobre affair em entrevista a Matheus Mazzafera
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Maio de 2022 às 11:27

O cantor sertanejo Rodolffo revelou que já ficou com Juliette Freire
O cantor sertanejo Rodolffo revelou que já ficou com Juliette Freire Crédito: Código19/Folhapress/Divulgação
O cantor sertanejo Rodolffo, 33, revelou que já ficou com Juliette Freire, 32, e diz que ficaria novamente com a campeã do BBB 21 (Globo). Ele falou sobre o affair em um jogo chamado "pego, penso ou passo", feito no canal do influenciador Matheus Mazzafera, 41.
O apresentador listou várias celebridades no jogo, como Deolane Bezerra, Grazi Massafera e até mesmo Kerline, primeira eliminada da 21ª edição do programa. Porém, ao dizer o nome de Juliette, o músico disse: "Você já matou a charada". Mazzafera então questionou: "Vocês já ficaram... Mas ficaria de novo?".
"Talvez... Sim", respondeu Rodolffo. Ele ainda comentou o motivo de não ter ficado com a advogada e maquiadora enquanto estavam confinados na casa. "Decidi que eu só ia viver um relacionamento se fosse para valer. Eu não ia brincar com alguém ali dentro, eu não ia ficar por ficar."
"Até porque lá dentro não tem como você ficar por ficar, porque você vai acordar no outro dia e ela vai estar lá com você", continuou. "Ia virar casal. Mas eu só entrei com esse intuito se eu me apaixonasse valendo... Acabou que não rolou isso lá dentro."
Em setembro do ano passado, a campeã do BBB 21 já havia revelado que após o programa "deu uma paquerada" em Rodolffo. Em entrevista à rádio Band FM, a cantora disse que eles se encontraram, mas que por enquanto seguem sendo só amigos.
"A gente se encontrou duas vezes, deu uma paquerada, mas depois, passou. Foi uma paquerada rápida. A gente se fala, a gente é amigo, por enquanto é só isso", disse Juliette. Questionada se a paquera envolveu beijo, a paraibana riu e negou.

Veja Também

'Meu comentário foi infeliz', afirma Samantha Schmütz ao pedir desculpas a Juliette:

'Acorda, Pedrinho': Saiba quem é o rapaz da música que viralizou no TikTok

MC Mirella decide dar um festão em casa de swing para comemorar 24 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Juliette Freire bbb 22
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novo vereador vai ocupar cadeira de Marlon Fred (PDT), afastado do cargo desde dezembro de 2025, após ser preso por invasão à casa da ex-mulher
Câmara da Serra ganha novo vereador; saiba quem é
Imagem de destaque
Tomar chuva faz bem? Veja quatro benefícios apontados pela ciência
Exposição gratuita “Você Já Escutou a Terra?”, com curadoria de Ailton Krenak e Karen Worcman, chega a Aracruz
Exposição com curadoria de Ailton Krenak chega a Aracruz e percorre interior do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados