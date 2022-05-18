'Meu comentário foi infeliz', afirma Samantha Schmütz ao pedir desculpas a Juliette:

Samantha Schmutz se desculpando nos Stories do Instagram Crédito: Instagram/@samanthaschmutz

A atriz Samantha Schmütz, 43, foi às redes sociais na manhã desta quarta-feira (18) para se desculpar após ter questionado se Juliette, 32, era mesmo uma artista. Schmütz fez vídeos para os Stories do Instagram, em que aparece chorando.

Ela, que está no Festival de Cannes, afirmou que seu comentário foi "infeliz". "Galera, estou passando aqui, e gostaria de ter vindo antes... Mas eu precisei refletir, precisei digerir, precisei chorar, precisei entender que realmente o meu comentário foi super infeliz. Foi carregado de ódio, de mágoa, de falta de empatia."

"Juliette é uma pessoa que só faz o bem para o Brasil, na verdade. Tem pouquíssimo tempo de carreira de artista, sim, porque está cantando, está fazendo show que está lotando, tem seus fãs... E eu fiz esse comentário totalmente desnecessário, descabido. Eu estou super triste", continuou ela.

Schmütz afirmou que aprendeu com a situação, e que acabou jogando suas frustrações em Juliette. A atriz disse que vive uma confusão entre a atuação de atores e influenciadores digitais na indústria da arte. "Está muita confusão na nossa indústria hoje", ressaltou.

"Está tudo misturado: celebridade, famoso... E aí vira ator, vira atriz, vira artista! Eu joguei essa minha frustração na Juliette. É muito difícil ser artista independente se você não tem a máquina te ajudando e te fortalecendo. Os artistas são massacrados", continuou.

A atriz disse que na hora refletiu e apagou o comentário, que teria ficado apenas 40 segundos no ar. Ela seguiu dizendo que realmente gostaria de pedir desculpas à campeã do BBB 21, aos seus fãs e a quem mais ela possa ter magoado.

"Mas pode ter certeza de que a pessoa mais magoada e ferida e mais atingida nessa história sou eu. E isso acontece num momento em que não tem nada a ver eu estar sentido isso, porque estou em Cannes justamente para estudar e para levar mais qualidade para o meu trabalho e para o meu público", finalizou.