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Após polêmica com Juliette, Samantha Schmütz viaja a Cannes para 'encontrar arte'

Atriz tem publicado nas redes sociais mensagens que podem ser interpretadas como referentes às tensões com a ex-BBB
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Maio de 2022 às 16:14

Stories de Samantha Schmütz em viagem a Cannes, na França
Stories de Samantha Schmütz em viagem a Cannes, na França Crédito: Reprodução/Instagram/@samanthaschmutz
A atriz Samantha Schmütz, após se envolver em uma troca de farpas com a cantora e ex-BBB Juliette Freire, viajou a Cannes, na França. Ela tem utilizado as redes sociais para compartilhar sua rotina, e seus seguidores acreditam que muitos dos conteúdos publicados se referem à mais recente briga com a cantora.
Após ter publicado em suas redes sociais um comentário perguntando se Juliette seria de fato uma artista e ser criticada pelos fãs da cantora, Schmütz publicou nesta segunda (16) um Stories, no Instagram, contendo uma selfie dentro de um avião na qual ela escreveu: "Indo encontrar arte em...".
"Em Cannes estudando cinema direto da fonte", ela publicou em outro Stories nesta terça (17). Em outra publicação, a atriz fez uma fotografia de um frasco de "eau de bouche", um enxaguante bucal francês, numa possível indicação de que ela teria se arrependido da polêmica.
Stories de Samantha Schmütz em viagem a Cannes, na França
Stories de Samantha Schmütz em viagem a Cannes, na França Crédito: Reprodução/Instagram/@samanthaschmutz
O caso começou quando Juliette Freire esteve presente entre as convidadas do programa Altas Horas, da Globo, no último sábado (14). Justificando manifestações políticas por parte de artistas, a cantora disse que sente a obrigação de participar de tudo o que se reflete na sociedade. No Twitter, Schmütz escreveu "acho ótimo ela se posicionar, mas ela é artista?" e, em seguida, apagou a publicação. A polêmica se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais brasileiras.
Em resposta à atriz, a ex-BBB escreveu nesta terça (17) que "a arte abraça, encanta, emociona e transcende qualquer rótulo". "Ser artista é algo tão bonito e maior que tudo isso... É tocar o outro com o que há de melhor em você, é doação, é amor, é verdade", disse Juliette. "Então, sim, eu sou artista e aprendiz de muita coisa."
A cantora tem recebido apoio de personalidades como a atriz Alice Wegmann, que escreveu nas redes sociais "não é porque alguém não gosta da arte de uma pessoa que isso faz ela não ser artista, Juliette é artista". A irmã do jogador de futebol Cristiano Ronaldo, Kátia Aveiro, também se posicionou ao lado da cantora dizendo que "ser artista é uma construção, é um processo e todos começam por algum lugar, não importa o tempo, o que importa é como se faz e o que se conquista".
Depois de vencer a edição de 2021 do Big Brother Brasil, Juliette apostou na carreira musical e lançou seu primeiro EP em setembro do ano passado e agora está em turnê com seus shows.

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