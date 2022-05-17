Tema do Globo Repórter, Região do Caparaó ganha exposição em Vila Velha

Expedição da TV Gazeta no Caparaó Crédito: TV Gazeta

A região do Caparaó, uma das mais bonitas do Espírito Santo, será tema do programa Globo Repórter (TV Globo), desta sexta-feira (20), às 22h30, depois de Pantanal. O jornalista Mário Bonella, da TV Gazeta (afiliada da emissora no ES), conduz essa aventura até o ponto mais alto do Estado - o Pico da Bandeira -, mostrando os guardiões da floresta, as águas cristalinas e as belezas do Parque Nacional do Caparaó.

E para aproximar ainda mais os capixabas da região, uma exposição fotográfica foi montada no Boulevard Vila Velha, no bairro Jockey de Itaparica, exibindo parte dessa expedição. As imagens das belezas naturais do Caparó ficam expostas até o próximo domingo (22).

Exposição do "Caparaó" no Shopping Boulevard, em Vila Velha Crédito: Igor Estrella

REALIDADE VIRTUAL

Além de apreciar as fotografias, os visitantes poderão ter uma experiência em realidade virtual. Com os óculos VR, o espectador será transportado direto para o topo do Pico da Bandeira. Mas para entrar no "clima" do Caparaó, é preciso ficar atento aos horários de funcionamento do aparelho, que será de sexta (20) a domingo (22), das 18h às 21h. A iniciativa conta com o apoio das equipes de Arte, Eventos, Jornalismo e Marketing da Rede Gazeta.

Experiência de realidade virtual no Caparaó Crédito: Igor Estrella

O coordenador de promoção da Rede Gazeta, Igor Estrella, revelou que a ação é inédita na divulgação de novelas no ES. “A realidade virtual é um tipo de promoção que não havíamos feito antes e que contou com muita colaboração para conseguir ser executada. A ação está sendo um sucesso pois estamos conseguindo mostrar para os capixabas o orgulho de ter um lugar desses no nosso estado. São imagens lindas e uma experiência única, realmente um aquecimento para o programa de sexta”, ressaltou.

SERVIÇO

Exposição fotográfica do Caparaó



Quando: todos os dias até domingo (22)

todos os dias até domingo (22) Onde: Shopping Boulevard em Vila Velha, entrada A





Shopping Boulevard em Vila Velha, entrada A Realidade virtual no Pico da Bandeira



Quando: sexta,sábado e domingo

sexta,sábado e domingo Onde: Shopping Boulevard em Vila Velha, entrada A

Shopping Boulevard em Vila Velha, entrada A Horário: das 18h às 21h