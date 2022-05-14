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Outro ângulo

Remada noturna por Vitória é aventura garantida; vídeo

Capixabas se aventuram à noite pelos mares da capital. O passeio pode ser feito individual ou em grupo, custando R$ 50 por pessoa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 08:00

Seja por esporte ou apenas por hobby, andar de caiaque em Vitória é uma paixão de muitos capixabas. Cada trajeto percorrido pelos mares da capital revela cenários de tirar o fôlego, com belezas únicas e paradisíacas. É praticamente como se estivesse compondo a paisagem. Se à luz do dia o passeio já chama atenção, imagina como seria dar uma remada à noite?
O repórter Diego Araújo, do programa Em Movimento (TV Gazeta), encarou essa aventura com uma turma de remadores. Antes mesmo de anoitecer, os caiaques são colocados na água da Praia da Guarderia, em Vitória, local de ponto de partida. Bóias luminosas ajudam na sinalização ao longo do caminho, permitindo mais segurança e um charme no trajeto.
Remada noturna em Vitória
Remada noturna em Vitória Crédito: Bernardo Bracony/TV Gazeta
A expedição que o Diego participou contou com seis caiaques de dois lugares, ou seja, doze remadores a bordo. Inclusive, alguns desses exploradores noturnos costumam ir direto do trabalho para o mar. “Só o prazer de ter contato com a natureza não tem preço. Não tem cansaço que te impeça de estar aqui”, disse a remadora Flavia Bessoni.
“A gente está há uns 2 Km da cidade, bem próximo. Dá para escutar todos os barulhos da cidade, como de máquina e buzina. Mas pelo fato de estar no mar, dá aquela sensação de que você foi transportado para outro lugar distante”, ressaltou Filipe Moraes Bessa, instrutor da Radical oficial BR.
As luzes da cidade ganham vida do “outro lado” da paisagem. Fora de terra firme, é possível identificar os prédios do bairro Praia do Canto, da Enseada do Suá e até a Terceira Ponte e o Convento da Penha. O passeio, com saída da Praia da Guarderia, próximo à divisa da Enseada do Suá com a Praia do Canto, passa perto da Ilha das Galhetas e conta com parada para mergulho na Praia da Direita, na Ilha do Boi.
Remada noturna em Vitória
Remada noturna em Vitória Crédito: Bernardo Bracony/TV Gazeta
“A remada noturna privilegia o mar quentinho, a sensação de ver as estrelas e também a lua”, descreve a remadora Carla Assumpção sobre essa experiência inusitada.
O serviço é oferecido pela empresa Radical Oficial BR, de domingo a domingo, e pode ser feito em até vinte pessoas. Para se aventurar durante a semana -segunda a sexta-, basta agendar às 17h ou às 19h. Já nos fins de semana, é preciso se inscrever em um dos grupos para realizar o passeio. O valor por pessoa é de R$ 50 e a compra é pelo WhatsApp - (27) 99869-7122.
Remada noturna em Vitória
Remada noturna em Vitória Crédito: Bernardo Bracony/TV Gazeta
  • SERVIÇO
  • Remada Noturna
  • Quando: todos os dias da semana.
  • Local de saída: Praia da Guarderia, em Vitória
  • Horário: às 17h ou às 19h (mediante agendamento)
  • Valor: R$ 50
  • Onde comprar: através do WhatsApp (27) 99869-7122

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