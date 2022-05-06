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Turismo

Pedra dos Dois Olhos: escalada revela vista maravilhosa de Vitória; assista

Os aventureiros de plantão já podem preparar o equipamento para essa escalada digna de 'No Limite,' aqui mesmo na capital capixaba
Jessica Coutinho

Jessica Coutinho

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 14:45

Passando por uma trilha difícil em meio a Mata Atlântica, a vista da Pedra dos Dois Olhos vale o esforço dos amantes da natureza. Localizada dentro do Parque da Fonte Grande,  no bairro Fradinhos, o rochedo possui 296 metros de altitude, garantindo seu posto como o segundo ponto mais alto de Vitória.
Pedra dos Dois Olhos
Pedra dos Dois Olhos Crédito: Samy Ferreira
Você sabia que Pedra dos Dois Olhos é apenas o nome popular do local? Pois é, oficialmente é Monte Frei Leopardi, em homenagem a um frei que buscou refugiou no local. O apelido ficou conhecido graças a lenda de que os 'olhos' vigiam a capital capixaba. 
E quem encarou esse desafio foi a repórter do Em Movimento, Luanna Esteves, acompanhada João 'Nenel' Manoel, morador de longa data do parque, e sua esposa Dilcéia Barcelos. Eles contam que existem mais de 200 caminhos de acesso a Pedra.
Dilcéia Barcelos subindo a Pedra dos Dois Olhos
Dilcéia Barcelos subindo a Pedra dos Dois Olhos Crédito: Samy Ferreira
Segundo o guia da expedição, Jean 'Joca' dos Santos, existem mais de 140 espécies animais dentro da unidade, além da presença de mais de 40 nascentes. Toda essa natureza selvagem pode ser vista graças a grande conservação do local. Todo o verde presente na Pedra são bromélias, que, graças a sua estrutura, consegue reter líquidos, criando micro ecossistemas a sua volta.
Pedra dos Dois Olhos
Pedra dos Dois Olhos Crédito: Samy Ferreira
"Tem que ter bastante disposição para fazer essa subida", afirma Vitório Pimentel, morador de Santa Cecília. A escalada é aberta ao público, porém precisa ser notificada à Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Vitória (PMV).
Se você curtiu a ideia e está a fim de encarar esse desafio,  não esqueça de preservar ao máximo a natureza durante sua visita e de levar o celular ou a câmera para fazer aquele registro.
*Com informações de Em Movimento

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