Capixaba Bustour inclui Convento da Penha e Palácio Anchieta no roteiro

Ônibus de turismo batizado de "Capixaba Bustour" Crédito: Diego Alves/Prefeitura de Vitória

Tem novidade na área. O Capixaba Bustour, ônibus panorâmico que circula mostrando diversos pontos turísticos, ganhou mais dois pontos em seu circuito. Agora, o roteiro inclui parada no Convento da Penha e uma visitação interna no Palácio Anchieta. A ideia, segundo o gestor da Capixaba Turismo Receptivo, é otimizar o tempo do turista que vem conhecer o Espírito Santo.

“Nós fizemos essa alteração no roteiro para trazer mais atrativos em um único dia. Foi pensado muito para o turista que tem poucos dias para conhecer o Espírito Santo. E a inclusão desses pontos turísticos é crucial para que o passeio fique completo, até porque são os principais do Estado. Tanto o Convento quanto o Palácio agregam contexto histórico para os nossos visitantes”, ressalta Gustavo.

Além dos novos pontos turísticos, outra novidade é a mudança do dia e horário do tour. O passeio agora é feito todas às quintas-feiras e domingos, das 8h às 17h, com embarque no Píer de Iemanjá. O roteiro inclui: Orla da Praia de Camburi, Letreiro "Vitória 360", Espaço Baleia Jubarte (na Praça do Papa), Hortomercado, Catedral Metropolitana de Vitória, visitação interna no Palácio Anchieta, Terceira Ponte, Orla da Praia da Costa, Farol Santa Luzia e Convento da Penha.

Ônibus turístico permite aos passageiros contemplar vários cartões-postais capixabas. Crédito: Leonardo Silveira

O gestor explica que cada parada possui um tempo de visitação estipulado pelo guia turístico, que geralmente varia entre 30 a 40 minutos. As únicas exceções são o Convento da Penha e o Palácio Anchieta, que têm a duração de uma hora no local. “Esses pontos requerem um tempo maior para os turistas explorarem. O guia vai junto mostrando os detalhes e contando as histórias de cada local”, diz Gustavo.

OUTROS ROTEIROS

Há duas opções de passeios para os turistas. Além do Bustour, que funciona às quintas-feiras e domingos, a empresa também oferece o City Tour nos demais dias da semana. Com um pacote menor, de apenas meio período, o embarque é feito em hotéis credenciados mediante agendamento (a lista está disponível no site de compras das passagens).

“O City Tour passa pelo Convento da Penha, na loja da Fábrica Garoto e na Catedral. Além disso, ele é meio período, começando às 8h e indo até às 14h. O passeio é feito nas segundas, terças, quartas e sábados e o embarque é direto nos hotéis. O turista precisa informar no agendamento. No caso dos moradores capixabas interessados, é só agendar no site e aguardar num hotel próximo à sua residência”, afirma Gustavo.

Ônibus turístico permite aos passageiros contemplar vários cartões-postais capixabas. Crédito: Elizabeth Nader/Prefeitura de Vitória

CAPACIDADE E VALORES

Dois ônibus realizam o passeio do Bustour, um com capacidade para 48 pessoas e outro com 52 assentos. Ambos possuem teto aberto panorâmico, sendo um dos veículos com dois andares, climatizado e acessível. É possível comprar o ingresso individual ou fechar pacote em grupo. O preço é de R$ 85 por pessoa.

Já sobre o City Tour, a viagem pode ser feita em um dos ônibus da empresa ou em vans, dependendo da quantidade de pessoas. O valor para este passeio é de R$ 75. Os ingressos dois dois passeios podem ser adquiridos através do site www.capixabaturismo.com.br . A empresa alerta que é fundamental agendar previamente para não correr o risco de não haver vagas na data escolhida.

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