Cobrança na Cachoeira de Matilde já está valendo; veja preços

Alfredo Chaves - Cachoeira Engenheiro Reeve, em Matilde em 2012 Crédito: Fernando Madeira - GZ

Em entrevista à rádio CBN, o empresário Rafael Ferrari, detentor da concessão da cachoeira por 15 anos, afirmou que o valor já está valendo desde o início de abril. Segundo ele, foi instalado uma catraca eletrônica na entrada da cachoeira para garantir o controle dos visitantes.

“Já está havendo a cobrança de R$ 5 para entrar na cachoeira. É um valor simbólico, qualquer refrigerante custa mais do que a nossa entrada. Vamos garantir a manutenção do lugar com esse recurso, como limpeza e jardinagem. É uma estrutura que precisa de muitos investimentos”, afirmou.

Cachoeira de Matilde, Alfredo Chaves Crédito: Fernando Madeira

Em relação às formas de pagamento, Rafael diz que será aceito dinheiro, Pix, PicPay e cartões de crédito e débito. Moradores da região de Matilde serão isentos da taxa, mas é preciso fazer o cadastro no site da prefeitura . De acordo com o empresário, vários investimentos já foram feitos no local, como a instalação de uma lanchonete, banheiros e Wi-Fi.

Já está funcionando uma lanchonete, com banheiros de apoio e WiFi gratuito. As pessoas vão sentir a energia daquele volume de água do rio Benevente com muito conforto e tranquilidade

PASSEIOS GUIADOS E PLANOS

Entre as novidades anunciadas, está o passeio guiado até a parte de trás da cachoeira, no valor de R$ 15 por pessoa. Além disso, o local continuará com o tradicional rapel, por R$ 50 por pessoa. “O turismo de aventura com os esportes radicais é um grande diferencial que temos naquela região. Temos que explorar ainda mais”, conta.

Para os próximos anos, o empresário diz que pensa em instalar uma tirolesa e montar uma estrutura de arvorismo. “No segundo ou terceiro ano da nossa concessão, nós estamos pensando em fazer uma tirolesa e um arvorismo. O importante é focar na preservação. O nosso propósito é de manter preservado”, concluiu Rafael.

A CACHOEIRA

Logo na entrada do famoso distrito, ao lado da Rodovia ES-383, está localizado um belíssimo mirante que dá acesso à Cachoeira de Matilde. No local, cliques para o Instagram estão garantidos!

Ao descer uma extensa escadaria, chegamos à estonteante Cachoeira Engenheiro Reeve, que possui esse nome por conta de uma homenagem ao profissional que construiu a estrada de ferro que passa pela cidade.

A queda-d'água conta com 70m de véu, sendo uma das maiores do ES. O banho não é permitido, mas o lugar possui um mirante para contemplar a beleza da natureza.