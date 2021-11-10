Cachoeira de Matilde pode ter cobrança de R$ 5 a partir de dezembro

A empresa que ganhar a concessão poderá cobrar a entrada de R$ 5 a partir de dezembro de 2021 Crédito: Fernando Madeira - GZ

A Prefeitura de Alfredo Chaves anunciou que a cachoeira de Matilde está disponível para concessão por tempo de uso determinado de 15 anos. E a empresa que ganhar o pregão poderá cobrar a entrada de R$ 5 a partir de dezembro de 2021. "A empresa terá 12 meses para implantar a cobrança", diz o secretário de Turismo e Cultura Ricardo Nascimento. Moradores do município serão isentos de pagar pelo ingresso.

Ricardo Nascimento explicou que o modelo de concessão já é utilizado em atrativos naturais de diversos outros municípios com o objetivo de possibilitar maiores investimentos e alavancar o turismo local. "Esse é o modelo que está sendo aplicado no turismo em outros municípios do país, como em Foz do Iguaçu e Bonito. Optamos por uma parceria público-privada visando a melhoria da infraestrutura e no conforto dos turistas", disse.

O edital foi publicado no dia 29 de outubro e a licitação acontece no dia 1 de dezembro. "O objetivo dessa parceria também é criar um roteiro de turismo e gerar renda", diz o secretário, informando que o resultado deve sair em até cinco dias após o pregão. Assim que for anunciada, a empresa já pode atuar no local e iniciar a cobrança da entrada.

No edital, está previsto que a empresa terá que fazer investimentos na área da cachoeira. "A empresa terá que fazer a ampliação de banheiros, a melhoria da lanchonete, além da questão da acessibilidade", diz Ricardo Nascimento.

Quem também concorda com concessão é o presidente da Associação Comunitária de Matilde, Maxwell Veloso. "Toda a comunidade alfredense vai ganhar com a concessão, porque a parceria vai possibilitar fazer as melhorias que o todo o espaço da Cachoeira precisa e, consequentemente, promover nossos pontos turísticos e oferecer serviços de qualidade e com segurança para os turistas e visitantes. Vamos torcer para dar certo e assim todos serem beneficiados", comemorou.

Já em relação ao estacionamento, o edital não cita cobranças, porém delega a implantação de sistema ordenado de parada às margens da Rodovia ES-146, em ponto autorizado, conforme protocolos do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER/ES).

“Todo o parque estará apto a desenvolver as atividades de turismo, de esporte de aventura e de lazer de forma sustentável com atendimento e serviços qualidade. Queremos com o apoio de todos os parceiros que vem discutindo a concessão do espaço conosco, oferecer aos visitantes uma infraestrutura do local em bom estado de funcionamento e segurança”, diz o prefeito de Alfredo Chaves, Fernando Videira Lafayette.

REAJUSTE

O valor do ingresso será reajustado anualmente através do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Ricardo disse também que toda mudança que ocorrer na região terá que passar por aprovação da prefeitura.

As decisões tomadas, inclusive a elaboração do edital, teve a participação do Conselho Municipal de Turismo. “O Conselho de Turismo é bastante representativo com membros do setor privado - desde empreendedores, donos de pousadas e comércio local em geral -, sindicatos e associações, que possibilitou ouvir todas as opiniões", contou Ricardo Nascimento.

QUEM NÃO VAI PAGAR INGRESSO

Moradores do município;



Estudantes uniformizados da pré-escola, ensino fundamental e ensino médio para realização de atividades de educação em dias úteis;



Professores de instituições de ensino, quando a visita for para a realização de atividades de educação ambiental e em atividades curriculares em dias úteis;



Autoridades governamentais e visitantes oficiais;



Policiais, bombeiros e servidores dos órgãos governamentais de Controle e Fiscalização do Meio Ambiente;



Guias de turismo e entidades sem fins lucrativos desde que a visita tenha a finalidade social e assistencial;

