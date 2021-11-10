Guarapari não terá carnaval de rua em 2022

Guarapari não terá o tradicional carnaval de rua em 2022. A decisão foi tomada durante uma reunião entre a Secretaria de Turismo (Setec) e representantes das escolas de samba e de blocos carnavalescos da cidade, na última quarta-feira (3). De acordo com a prefeitura, o município ainda não possui 90% da população vacinada e, por isso, optou em cancelar a festa.
Na reunião, que contou com representantes da Secretaria de Saúde, foram apresentados os dados referentes a situação da Covid-19 na cidade. Em nota, a prefeitura anunciou que não vai financiar o carnaval do próximo ano e alegou que aglomerações podem trazer riscos para a população.
Sobre as festas particulares, o município informou que realiza a concessão das licenças. Segundo o município, os eventos privados, estando regulares e seguindo as normas e as medidas de combate à Covid-19, poderão ser realizados.
Veja a nota na íntegra
"A Setec informa que diante da situação de pandemia e considerando que Guarapari ainda não possui os 90% da população vacinada com a segunda dose, contra Covid-19, o município não fará o financiamento do Carnaval/2022. Uma reunião foi realizada pelo município junto aos representantes das Escolas de Samba e de Blocos Carnavalescos da cidade, onde a equipe da Secretaria de Saúde apresentou os dados da Covid-19 e os riscos que a aglomeração pode trazer para a população. Na ocasião, os representantes das agremiações apoiaram a iniciativa do município e no momento nenhuma agremiação relatou gastos anteriores com o carnaval", diz a nota enviada pela prefeitura.