Guarapari não terá carnaval de rua em 2022

Guarapari não terá Carnaval em 2022 Crédito: Reprodução/Prefeitura Municipal de Guarapari

Guarapari não terá o tradicional carnaval de rua em 2022. A decisão foi tomada durante uma reunião entre a Secretaria de Turismo (Setec) e representantes das escolas de samba e de blocos carnavalescos da cidade, na última quarta-feira (3). De acordo com a prefeitura, o município ainda não possui 90% da população vacinada e, por isso, optou em cancelar a festa.

Na reunião, que contou com representantes da Secretaria de Saúde, foram apresentados os dados referentes a situação da Covid-19 na cidade. Em nota, a prefeitura anunciou que não vai financiar o carnaval do próximo ano e alegou que aglomerações podem trazer riscos para a população.

Sobre as festas particulares, o município informou que realiza a concessão das licenças. Segundo o município, os eventos privados, estando regulares e seguindo as normas e as medidas de combate à Covid-19, poderão ser realizados.

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