Vitória ganha iluminação de Natal a partir do dia 21

Iluminação de Natal que decorou a Praça dos Namorados em 2020 Crédito: Prefeitura de Vitória/Leonardo Silveira

A partir do dia 21 de novembro, Vitória vai entrar no clima natalino com muitas luzes, cores e enfeites temáticos. Além de locais tradicionais da capital, como Parque Moscoso e as principais avenidas, a novidade deste ano é a ponte da Ilha do Frade (Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto), que terá um show de luzes.

Para decorar a capital, serão investidos R$ 1,24 mi, cerca de R$ 130 mil a menos que em 2020. Ao todo, 35 pontos da cidade vão ganhar iluminação, o dobro do ano passado segundo a Prefeitura de Vitória. As lâmpadas serão instaladas em pinheiros e alguns pontos de vegetação. Também haverá desenhos e dizeres natalinos, além de bolas de plástico metalizadas.

“Havia uma estimativa de gasto para este ano menor que a do ano passado e reduzimos o valor previsto ainda em mais de 20%. Todas as regiões de Vitória serão contempladas, e queremos que a cidade fique ainda mais bela”, destacou Alex Mariano, secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória.

A iluminação natalina terá destaque, principalmente, nas praças e trevos de Vitória. No Parque Moscoso, um corredor será decorado e promete ser um atrativo para os visitantes. Uma das áreas de lazer mais frequentadas de Vitória, no Centro, vai surpreender ainda mais moradores e turistas.