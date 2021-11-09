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Natal

Vitória ganha iluminação de Natal a partir do dia 21

Serão 35 pontos de decoração natalina como a Ponte da Ilha do Frade, o Parque Moscoso, além de outros parques e trevos da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 14:33

Iluminação de Natal 2020 /Praça dos Namorados
Iluminação de Natal que decorou a  Praça dos Namorados em 2020 Crédito: Prefeitura de Vitória/Leonardo Silveira
A partir do dia 21 de novembro, Vitória vai entrar no clima natalino com muitas luzes, cores e enfeites temáticos. Além de locais tradicionais da capital, como Parque Moscoso e as principais avenidas, a novidade deste ano é a ponte da Ilha do Frade (Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto), que terá um show de luzes.
Para decorar a capital, serão investidos R$ 1,24 mi, cerca de R$ 130 mil a menos que em 2020. Ao todo, 35 pontos da cidade vão ganhar iluminação, o dobro do ano passado segundo a Prefeitura de Vitória. As lâmpadas serão instaladas em pinheiros e alguns pontos de vegetação. Também haverá desenhos e dizeres natalinos, além de bolas de plástico metalizadas.
“Havia uma estimativa de gasto para este ano menor que a do ano passado e reduzimos o valor previsto ainda em mais de 20%. Todas as regiões de Vitória serão contempladas, e queremos que a cidade fique ainda mais bela”, destacou Alex Mariano,  secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória.
A iluminação natalina terá destaque, principalmente, nas praças e trevos de Vitória. No Parque Moscoso, um corredor será decorado e promete ser um atrativo para os visitantes. Uma das áreas de lazer mais frequentadas de Vitória, no Centro, vai surpreender ainda mais moradores e turistas.
*Com informações da Prefeitura de Vitória

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