Feira Cultural da Vila das Artes, em Jacaraípe, começa neste sábado (6)

A Casa de Pedra é o espaço mais antigo da Vila das Artes Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Cantinho de aconchego e recanto de artistas e produtores culturais, a Vila das Artes, em Jacaraípe, na Serra, promove, a partir deste sábado (6), a Feira Cultural da Vila das Artes, com entrada franca.

Durante os próximos sábados e domingos, até 28 de novembro, o evento contará com 15 oficinas e dez atrações artísticas, distribuídas em sete espaços localizados na região.

Segundo Maria Marta Tomé, artista plástica e mestre em Artes Visuais, e uma das proprietárias do ateliê Espaço Ecoternura, as oficinas - por conta da pandemia do novo coronavírus - contarão com até oito participantes, respeitando as medidas sanitárias necessárias no combate a Covid-19.

"Pensamos em fazer um evento que desse visibilidade a Vila das Artes nesse momento de transição da Covid-19. Além disso, será um festival intimista, com o controle de frequentadores em cada espaço. É importante também para resgatar os afetos dos artistas, que ficaram muito tempo sem se encontrar, por conta da crise sanitária", explica Tomé, afirmando que o projeto nasceu a partir de um edital da Lei Aldir Blanc.

Maria Marta adianta que as oficinas serão realizadas na parte da manhã e as apresentações culturais vão acontecer no período da tarde. Entre os destaques, shows musicais e instrumentais, lançamentos literários, espetáculos de dança e de arte cênica. Veja a programação completa no post abaixo.

Entre as oficinas, estão produção de tintas naturais, marchetaria em madeira, modelagem em argila, miniaturas de cachorrinhos de lã e tampinhas de plástico, bonequinhas com tecido (em especial a prática da Abayomi), guirlandas e velas natalinas com material reutilizado, máscaras de papel machê, quebra-cabeças em madeira e estamparia com elementos naturais.

Do lado das atrações culturais, dois destaques para curtir neste fim de semana: no sábado, show de sax com Matheus Damiane e, no domingo, apresentação de dança flamenca e castanholas, com Edlen y Kryztal - Las Sevilhanas. Lembrando que os espetáculos acontecem em vários pontos da Vila das Artes em horários diferentes.

FEIRA CULTURAL DA VILA DAS ARTES