Dia 20 de novembro contará com show do cantor Belo em Vitória

Liberação de eventos presenciais
Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.
PARA CURTIR
Belo em Vitória
A partir das 20h, no Fazendinha Shows (Rodovia Serafim Derenzi, 2250, Grande Vitória, Vitória). Ingresso: R$ 90 (pista, meia, lote 3); R$ 180 (pista, inteira, lote 3). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18.
Rogerinho
Mais Gustavo o Brabo, Samba Du Bom, Diogo Dj e Hugo Beats. A partir das 22h, no Tropical Sunset Club (R. Paulo Jose Luiz, 170, Patura, Guarapari). Ingressos: R$ 40 (pista, meia, promocional); R$ 80 (pista, inteira, promocional); R$ 60 (camarote, meia, promocional); R$ 120 (camarote, inteira, promocional); R$ 2000 (lounge, inteira, promocional). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18.
Jammil
A partir das 18h, no Na Vista (Rua Roseny Borges Alvarado, 71, Enseada do Sua, Vitória). Ingresso: R$ 50 (individual, meia, lote 1); R$ 100 (individual, inteira, lote 1); R$ 50 (individual, meia solidária, lote 1). Venda: no site Le Billet.
Belo na Serra - EVENTO CANCELADO
A partir das 19h, no Reserva Tropical Clube (Rua Francisco Souza dos Santos, 46, Jardim Limoeiro, Serra). O evento foi cancelado neste sábado (20).
TEATRO
Sérgio Mallandro
O comediante apresenta o espetáculo “Um Mallandro na Quarentena”, às 19h, no Espaço Patrick Ribeiro, no Novo Aeroporto de Vitória (Espaço Patrick Ribeiro, no Novo Aeroporto de Vitória). Ingresso: R$ 90 (inteira); R$ 45 (meia). Venda: no site Sympla e no whatsapp (27) 98838-2150 (sem taxa de conveniência). Classificação: 16 anos (menores de 14 anos terão acesso ao evento somente acompanhados dos pais ou responsável legal).
EXPOSIÇÕES
Casa da Memória
O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344.