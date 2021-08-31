AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eventos Culturais

ES libera shows com até 600 pessoas a partir desta quarta-feira (1°)

De acordo com a Setur-ES, pistas de dança continuam proibidas. Será obrigatório um comprovante de vacinação ou teste anti-Covid com, no máximo, 48 horas

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 17:40

Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

31 ago 2021 às 17:40
eventos e shows
De acordo com a Setur/ES, shows podem receber até 600 espectadores a partir de 1º de setembro Crédito: Pixabay/Rahul Pandit
Conforme adiantou o Governador Renato Casagrande (PSB)em entrevista à CBN Vitória, na última semana, o Espírito Santo poderá receber shows com até 600 pessoas a partir desta quarta-feira, dia 1º de setembro.
ES libera shows com até 600 pessoas a partir desta quarta-feira
De acordo com a Secretária Estadual de Turismo, Lenise Loureiro, as normas sanitárias a serem seguidas no novo formato de eventos culturais devem ser publicadas em diário oficial também nesta quarta. Antes desta nova flexibilização, os espetáculos estavam liberados apenas para um público de 300 espectadores.
Conforme a Setur/ES, as medidas sanitárias necessárias para as apresentações culturais devem seguir basicamente as mesmas regras aplicadas para o setor de eventos sociais em cerimoniais, que contou com flexibilização em agosto.  

Veja Também

ES decide na sexta-feira sobre a liberação de shows para 600 pessoas

Casas retomam eventos no ES com permissão e regras sanitárias do Governo

Festas em cerimoniais no ES poderão ter até 600 pessoas a partir de agosto

Para que um show seja realizado, será necessário organizar uma lista de presença contendo o nome de todos os participantes. Além disso, os frequentadores terão que apresentar a carteirinha de vacinação na portaria, comprovando que tomou, no mínimo, a primeira dose do imunizante. Quem ainda não estiver vacinado, terá que apresentar um teste anti-Covid com, no máximo, 48 horas de antecedência.
O limite máximo permitido são 600 participantes, contudo, a ocupação não pode ultrapassar 50% da capacidade do local. O número de referência é o que consta no alvará de autorização do Corpo de Bombeiros. Então, um local com autorização para comportar mil pessoas, poderá acomodar até 500.
"Pode haver uma fiscalização, que pode acorrer durante as apresentações, como também na porta dos eventos, para a checagem em relação à vacinação obrigatória. É necessário, também, que os bilhetes contenham o CPF das pessoas. Portanto, somente a venda de ingressos, sem a lista com os convidados, não será o bastante", explicou Lenise. 
A Secretária de Turismo também apelou para o bom senso dos capixabas. "Na verdade, cada cidadão deve fazer a sua própria fiscalização. Precisamos ter a consciência de que a pandemia não acabou, estamos criando um plano de convivência em uma crise sanitária, observando todos os protocolos".

SEM PISTAS DE DANÇA

Lenise Loureiro confirmou que pistas de dança continuam proibidas e o uso de máscaras será obrigatório. Além disso, as mesas devem manter o chamado distanciamento social, de dois metros de afastamento. Álcool em gel deve ser disponibilizado para os frequentadores.
Vale lembrar que os shows com 600 pessoas podem acontecer apenas em cidades sinalizadas com o risco baixo para o novo coronavírus, de acordo com o Mapa de Gestão de Risco para a Covid-19, divulgado semanalmente pelo Governo Estadual.
"O momento é de cautela. Vamos fazer um monitoramento mensal em relação à crise sanitária para vermos a possibilidade de novas flexibilizações do setor de eventos. Esperamos chegar ao final do ano com mais de 90% da população imunizada com a primeira dose e mais de 60% com a segunda. Isso é primordial para avançarmos", complementa Loureiro. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Governo do ES Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Superfederação mantém apoio a Ricardo e vai indicar o vice. Veja quem deve ficar com a vaga
Imagem de destaque
Agosto, mês do desgosto? Entenda a origem dessa superstição
Lilibeth Monteiro de Carvalho e Roberto de Carvalho juntos em Paris
Viúvo de Rita Lee vive romance com ex-esposa de Fernando Collor

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados