Sarah Andrade no BBB 26: 5 curiosidades e polêmicas sobre a veterana

Conhecer os bastidores da história da sister ajuda a entender melhor quem é a participante que retorna ao programa

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 17:49

A influenciadora brasiliense ficou marcada na 21ª edição do programa pela forma estratégica como conduziu seu jogo Crédito: Imagem: Reprodução digital | Globo

Sarah Andrade retorna ao Big Brother Brasil cinco anos após sua primeira participação no reality show da TV Globo. A influenciadora brasiliense ficou marcada na 21ª edição do programa pela forma estratégica como conduziu seu jogo. Agora, em 2026, ela volta ao confinamento do BBB 26 como veterana.

Desde que deixou a casa do BBB 21, Sarah Andrade construiu uma carreira sólida como empresária e influenciadora digital, acumulando mais de 7 milhões de seguidores no Instagram. Além disso, passou por transformações importantes que prometem influenciar sua forma de jogar nesta nova oportunidade. Conhecer os bastidores de sua história ajuda a entender melhor quem é a participante que retorna ao programa. Confira abaixo cinco curiosidades e polêmicas sobre a sister !

1. É canceriana e tem 34 anos, nascida em Brasília

Sarah Andrade nasceu em 22 de junho de 1991, sob o signo de Câncer. Natural de Brasília, a influenciadora completou 34 anos em 2025 antes de retornar ao Big Brother Brasil. Cancerianos são conhecidos por características como sensibilidade, intuição e capacidade de criar laços emocionais profundos, traços que podem explicar tanto a forte amizade que desenvolveu com Gil do Vigor no BBB 21 quanto a dificuldade em lidar com rupturas de alianças durante o jogo.

2. Ganhou fama de “espiã” na edição anterior por estratégia aprendida com a mãe

Durante sua passagem pelo BBB 21, Sarah Andrade chamou atenção do público por uma habilidade peculiar: conseguia ouvir conversas sem ser percebida pelos colegas de confinamento. A técnica, que rendeu à brasiliense a alcunha de “espiã” entre os internautas, foi ensinada pela mãe, uma policial militar aposentada que trabalhou no BOPE.

“Ela me ensinou mais por segurança mesmo. Em um evento, na rua, sempre ficar atento ao que está acontecendo ao seu redor. Então, qualquer barulho, qualquer fala, atento ao redor. Aí, isso usei no jogo. Porque eu sempre ficava atenta. E era o meu meio de entender o que estava acontecendo na casa”, explicou a influenciadora ao Gshow. A estratégia se mostrou eficaz para descobrir informações dos adversários , especialmente no início da temporada, quando ela formou aliança com Gil do Vigor e Juliette Freire.

3. Atualmente é pós-graduada em Neurociência e empresária

Fora do confinamento, Sarah Andrade investiu em formação acadêmica e empreendedorismo. A influenciadora se tornou neurocientista formada, ampliando seus conhecimentos para além da comunicação. Paralelamente, construiu uma carreira empresarial sólida: atualmente conduz sua própria marca de joias e é sócia de uma plataforma voltada para vendedores de consórcio.

Com mais de 7 milhões de seguidores no Instagram, a brasiliense concilia os negócios com a agenda de compromissos como influenciadora digital e palestrante. A leitura continua fazendo parte de sua rotina: toda noite, religiosamente, ela tira um tempo para ler antes de dormir, usando os livros como forma de relaxar e desacelerar o ritmo de trabalho intenso.

4. Teve infância e adolescência conturbadas que a aproximaram da leitura

Filha única de uma policial militar e de um dependente químico, Sarah Andrade enfrentou um ambiente familiar difícil durante a juventude. Sua mãe trabalhava no BOPE e acabava trazendo para dentro de casa as tensões vividas nas ruas. Quem ajudou a criá-la foi uma tia com autismo. Nesse contexto complicado, a brasiliense encontrou nos livros uma forma de escapar da realidade.

“Eu tive uma infância e adolescência um pouco complicadas. Meu pai era dependente químico, e minha mãe, policial militar. Essa vida conturbada me fez procurar algo para fugir daquela realidade. Quando comecei a ler esses livros de autodesenvolvimento, comecei a entender que podia criar uma realidade para mim. Isso me ajudou a fugir do que eu vivia”, revelou Sarah Andrade ao Gshow. Foi aos 14 ou 15 anos que ela descobriu “O Segredo”, de Rhonda Byrne, obra que despertou seu interesse pela leitura e a ajudou a visualizar um futuro diferente.

5. Causou polêmica com transição capilar e uso de megahair

Em julho de 2025, Sarah Andrade gerou debate nas redes sociais ao mostrar seu processo de transição capilar. Depois de alisar o cabelo por quase 18 anos, a influenciadora decidiu assumir os fios cacheados, mas a forma como conduziu a mudança dividiu opiniões entre os internautas.

“Durante 18 anos eu alisei meu cabelo. Hoje escolhi me reencontrar com ele, comigo, com a minha raiz e com a mulher que eu sempre fui”, publicou Sarah Andrade em seu Instagram. Nos comentários, usuários questionaram o resultado. A ex- BBB então esclareceu que optou por colocar um aplique de cabelo (megahair) após 1 ano e 3 meses de processo para “acelerar” a transformação e poder parar de usar fontes de calor. Apesar das críticas, também recebeu elogios.