9 sucos para ajudar a queimar gordura abdominal

Veja como preparar receitas refrescantes para emagrecer de forma saudável

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 18:49

Suco de cenoura com limão (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
A gordura abdominal é um incômodo comum para muitas pessoas e, para reduzi-la, além da prática de atividade física e do cuidado com a alimentação, alguns sucos são grandes aliados. Isso porque eles são preparados à base de frutas, vegetais e alimentos termogênicos, que aceleram o metabolismo, amenizam a retenção de líquido e promovem a sensação de saciedade.

Abaixo, confira 9 receitas de sucos deliciosos para você perder a gordura da região da barriga!

1. Suco de cenoura com limão

Ingredientes

  • 1 cenoura descascada e picada
  • Suco de 1 limão-siciliano
  • 500 ml de água de coco
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até ficar homogêneo. Após, acrescente as pedras de gelo e sirva em seguida.

2. Suco de abacaxi com chá verde

Ingredientes

  • 1 rodela de abacaxi picada
  • 1 xícara de chá de chá verde gelado
  • 2 folhas de hortelã
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o gelo e bata até triturar bem. Sirva em seguida.

3. Suco de morango com gengibre e linhaça

Ingredientes

  • 8 morangos congelados
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 1 colher de sopa de sementes de linhaça
  • 250 ml de água de coco
  • Suco de 1 limão 

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água de coco, os morangos, o gengibre, o suco de limão e a linhaça e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Suco de maçã com canela e gengibre(Imagem: Andrii Spy_k | Shutterstock)
4. Suco de maçã com canela e gengibre

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de água gelada
  • 2 colheres de sopa de mel
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1 colher de chá de gengibre em pó
  • 2 maçãs picadas e sem sementes

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

5. Suco de laranja com alfafa e erva-doce

Ingredientes

  • 1/2 folha de couve picada
  • 200 ml de suco de laranja
  • 1 cenoura descascada e picada
  • 1/2 xícara de chá de broto de alfafa
  • 1 talo de erva-doce fatiado
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe e sirva com as pedras de gelo.

6. Suco de beterraba com maçã e chia

Ingredientes

  • 1 beterraba descascada e cortada em cubos
  • 200 ml de água de coco
  • 1 colher de sopa de sementes de chia
  • 1 maçã-verde sem sementes e picada
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata até triturar. Sirva em seguida.

Suco de melancia com limão (Imagem: yuda chen | Shutterstock)
7. Suco de melancia com limão

Ingredientes

  • 2 fatias de melancia sem casca e sem sementes
  • Suco de 1 limão
  • 200 ml de água de coco
  • Pedras de gelo a gosto
  • 1 folha de hortelãpara decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo e a hortelã, e bata até ficar homogêneo. Adicione as pedras de gelo e bata até triturar. Sirva em seguida com a hortelã.

8. Suco de caju com gengibre

Ingredientes

  • 4 cajus sem semente
  • 500 ml de água
  • 1 pedaço de gengibre cortado em rodelas
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione o gelo. Sirva em seguida.

9. Suco de couve com morango e abacaxi

Ingredientes

  • 1 folha de couve-manteiga fatiada
  • 2 morangos
  • 1 fatia de abacaxi picada
  • 4 folhas de hortelã
  • 200 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água, a couve-manteiga, os morangos, o abacaxi e as folhas de hortelã e bata até obter uma consistência homogênea. Coe e sirva em seguida.

