10 sucos detox para ajudar a combater a gordura abdominal

Veja como preparar receitas simples de bebidas para emagrecer com saúde

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 17:51

Suco detox de beterraba com gengibre Crédito: Imagem: Madeleine Steinbach | Shutterstock

Os sucos detox são opções práticas e saudáveis para quem deseja eliminar gordura abdominal. Preparados à base de frutas e vegetais como tomate, beterraba, laranja e couve, têm ação antioxidante e diurética. Esses efeitos, por sua vez, favorecem o funcionamento do intestino e reduzem a retenção de líquidos. Mas, claro, para que os sucos detox sejam realmente eficazes, é essencial combiná-los com a prática de exercícios físicos e uma dieta equilibrada.

A seguir, confira 10 receitas de sucos detox gostosos para emagrecer e secar a barriga!

Suco detox de beterraba com gengibre

Ingredientes

300 ml de água

1 beterraba descascada e picada

Suco de 1 limão

1 pedaço de gengibre cortado em rodelas

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água, a beterraba, o suco de limão e o gengibre. Bata até obter uma bebida homogênea. Sirva em seguida.

Suco detox de pepino com abacate e salsinha

Ingredientes

1 pepino com casca e picado

1/4 de abacate maduro

500 ml de água gelada

2 colheres de sopa de salsinha picada

Gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o pepino, o abacate, a água gelada e a salsinha. Bata até obter uma mistura homogênea e cremosa. Transfira o suco para um copo, adicione o gelo e sirva em seguida.

Suco detox de uva com chia

Ingredientes

300 ml de suco de uva integral sem açúcar

1 colher de chá de sementes de chia

100 g deiogurte natural

Gelo a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as sementes de chia e cubra com o suco de uva integral. Deixe descansar por 30 minutos. Após, transfira a mistura para um liquidificador, adicione o restante dos ingredientes, exceto o gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e junte o gelo. Sirva em seguida.

Suco detox de cenoura com laranja e cúrcuma

Ingredientes

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

Suco de 2 laranjas

1 colher de café de cúrcuma em pó

Gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a cenoura, o suco de laranja e a cúrcuma e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione o gelo. Sirva em seguida.

Suco detox de tomate Crédito: Imagem: Africa Studio| Shutterstock

Suco detox de tomate

Ingredientes

150 ml de suco de tomate natural

Suco de 1 limão

200 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

Suco detox de caju com gengibre

Ingredientes

4 cajus sem semente

500 ml de água

1 pedaço de gengibre cortado em rodelas

Gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione o gelo. Sirva em seguida.

Suco detox de couve com laranja e gengibre

Ingredientes

1 l de água

Suco de 3 laranjas

4 folhas de couve picadas

1 pedaço de gengibre cortado em rodelas

Gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as folhas de couve, a água e o suco de laranja e bata até ficar homogêneo. Adicione o restante dos ingredientes e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.

Suco verde detox com ora-pro-nóbis Crédito: Imagem: Irina Rostokina | Shutterstock

Suco verde detox com ora-pro-nóbis

Ingredientes

1 l de água gelada

1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis

1 maçã-verde sem sementes e picada

5 folhas de hortelã

Suco de 4 limões

1 colher de sopa de melado de cana

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água gelada e o suco de limão e bata. Adicione as folhas de ora-pro-nóbis, a maçã-verde, as folhas de hortelã e o melado de cana. Bata novamente até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Suco detox de melancia e canela

Ingredientes

1 fatia de melancia sem sementes e descascada

Suco de 1 limão

150 ml de água de coco

1 colher de café de canela em pó

2 castanhas-de-caju

Gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o gelo e sirva em seguida.

Suco detox de couve com morango e abacaxi

Ingredientes

1 folha de couve-manteiga fatiada

2 morangos

1 fatia de abacaxi

4 folhas de hortelã

200 ml de água

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água, a couve-manteiga, os morangos, o abacaxi e as folhas de hortelã e bata até obter uma consistência homogênea. Coe e sirva em seguida.