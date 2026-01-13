10 sucos detox para ajudar a combater a gordura abdominal

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 17:51
Os sucos detox são opções práticas e saudáveis para quem deseja eliminar gordura abdominal. Preparados à base de frutas e vegetais como tomate, beterraba, laranja e couve, têm ação antioxidante e diurética. Esses efeitos, por sua vez, favorecem o funcionamento do intestino e reduzem a retenção de líquidos. Mas, claro, para que os sucos detox sejam realmente eficazes, é essencial combiná-los com a prática de exercícios físicos e uma dieta equilibrada.
A seguir, confira 10 receitas de sucos detox gostosos para emagrecer e secar a barriga!
Em um liquidificador, coloque a água, a beterraba, o suco de limão e o gengibre. Bata até obter uma bebida homogênea. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque o pepino, o abacate, a água gelada e a salsinha. Bata até obter uma mistura homogênea e cremosa. Transfira o suco para um copo, adicione o gelo e sirva em seguida.
Em um recipiente, coloque as sementes de chia e cubra com o suco de uva integral. Deixe descansar por 30 minutos. Após, transfira a mistura para um liquidificador, adicione o restante dos ingredientes, exceto o gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e junte o gelo. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque a cenoura, o suco de laranja e a cúrcuma e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione o gelo. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione o gelo. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque as folhas de couve, a água e o suco de laranja e bata até ficar homogêneo. Adicione o restante dos ingredientes e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque a água gelada e o suco de limão e bata. Adicione as folhas de ora-pro-nóbis, a maçã-verde, as folhas de hortelã e o melado de cana. Bata novamente até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o gelo e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque a água, a couve-manteiga, os morangos, o abacaxi e as folhas de hortelã e bata até obter uma consistência homogênea. Coe e sirva em seguida.
