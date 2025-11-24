Editorias do Site
Redes Sociais

Casca de abacaxi: receitas práticas de chás e sucos para aproveitar ao máximo a fruta

Veja como ela pode ser usada para preparar bebidas deliciosas e saudáveis

Imagem de perfil de Portal Edicase

Portal Edicase

[email protected]

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 16:44

Suco de casca de abacaxi com hortelã (Imagem: Boiarkina Marina | Shutterstock)
Suco de casca de abacaxi com hortelã Crédito: Imagem: Boiarkina Marina | Shutterstock

A gastronomia sustentável tem despertado cada vez mais o interesse de quem busca reduzir o desperdício de alimentos e aproveitar de forma mais eficiente os ingredientes disponíveis. Nesse contexto, a casca de abacaxi vem ganhando destaque. Além de nutritiva, ela pode ser transformada em deliciosos sucos e chás que exploram todo o seu potencial.

Abaixo, confira receitas práticas de chás e sucos para aproveitar a casca de abacaxi!

Suco de casca de abacaxi com hortelã

Ingredientes

  • Casca de 1 abacaxi higienizada
  • 1 l de água
  • 6 folhas de hortelã
  • Açúcar a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a casca de abacaxi, as folhas de hortelã, a água e o açúcar e bata até obter uma bebida homogênea. Coe por 2 vezes, pressionando o bagaço com uma colher para sair todo o suco. Sirva em seguida.

Chá de casca de abacaxi com cravo-da-índia e canela

Ingredientes

  • Casca de 1 abacaxi higienizada
  • 5 cravos-da-índia
  • 1 canela em pau
  • 10 folhas de hortelã
  • 1,5 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a casca de abacaxi, os cravos-da-índia, a canela em pau, as folhas de hortelã e a água. Leve ao fogo médio e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo e deixe a bebida descansar por 5 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.

Suco de casca de abacaxi com limão-siciliano

Ingredientes

  • Casca de 1 abacaxi higienizada
  • Suco de 2 limões-sicilianos
  • 1 rodela de gengibre
  • 2 l de água
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata a casca de abacaxi, o suco de limão-siciliano, o gengibre e a água por 5 minutos. Coe a bebida 3 vezes, pressionando o bagaço com uma colher para sair todo o suco. Disponha em uma jarra e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.

Chá de casca de abacaxi com gengibre e cúrcuma (Imagem: Tanya_Terekhina | Shutterstock)
Chá de casca de abacaxi com gengibre e cúrcuma Crédito: Imagem: Tanya_Terekhina | Shutterstock

Chá de casca de abacaxi com gengibre e cúrcuma

Ingredientes

  • Casca de 1 abacaxi higienizada
  • 1 l de água
  • 1 rodela de gengibre
  • 1 colher de chá de cúrcuma

Modo de preparo

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos. Tampe a panela e deixe o chá descansar por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.

Suco de casca de abacaxi com capim-cidreira

Ingredientes

  • Cascas de 1abacaxi higienizada
  • 1 xícara de chá decapim-cidreira
  • 1 l deágua
  • Açúcara gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata a casca de abacaxi com capim-cidreira e água até obter uma bebida homogênea. Coe por 3 vezes, pressionando o bagaço com uma colher para sair todo o suco. Adoce com açúcar e sirva em seguida.

Chá de casca de abacaxi com maçã e anis-estrelado

Ingredientes

  • Casca de abacaxi higienizada
  • 1 l de água
  • 1 anis-estrelado
  • 1 maçã sem sementes e fatiada

Modo de preparo

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos. Tampe a panela e deixe o chá descansar por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Filme do Bolsonaro: quais atores vão viver Jair, Flávio, Carlos e Eduardo

Filme do Bolsonaro: quais atores vão viver Jair, Flávio, Carlos e Eduardo
Imagem - BTS na Terceira Ponte? Fãs capixabas mandam mensagem de parabéns em outdoor

BTS na Terceira Ponte? Fãs capixabas mandam mensagem de parabéns em outdoor
Imagem - Cardápio da semana: 7 receitas saudáveis e ricas em proteínas para o dia a dia

Cardápio da semana: 7 receitas saudáveis e ricas em proteínas para o dia a dia