Casca de abacaxi: receitas práticas de chás e sucos para aproveitar ao máximo a fruta

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 16:44
A gastronomia sustentável tem despertado cada vez mais o interesse de quem busca reduzir o desperdício de alimentos e aproveitar de forma mais eficiente os ingredientes disponíveis. Nesse contexto, a casca de abacaxi vem ganhando destaque. Além de nutritiva, ela pode ser transformada em deliciosos sucos e chás que exploram todo o seu potencial.
Abaixo, confira receitas práticas de chás e sucos para aproveitar a casca de abacaxi!
Em um liquidificador, coloque a casca de abacaxi, as folhas de hortelã, a água e o açúcar e bata até obter uma bebida homogênea. Coe por 2 vezes, pressionando o bagaço com uma colher para sair todo o suco. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a casca de abacaxi, os cravos-da-índia, a canela em pau, as folhas de hortelã e a água. Leve ao fogo médio e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo e deixe a bebida descansar por 5 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.
Em um liquidificador, bata a casca de abacaxi, o suco de limão-siciliano, o gengibre e a água por 5 minutos. Coe a bebida 3 vezes, pressionando o bagaço com uma colher para sair todo o suco. Disponha em uma jarra e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos. Tampe a panela e deixe o chá descansar por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.
Em um liquidificador, bata a casca de abacaxi com capim-cidreira e água até obter uma bebida homogênea. Coe por 3 vezes, pressionando o bagaço com uma colher para sair todo o suco. Adoce com açúcar e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos. Tampe a panela e deixe o chá descansar por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.
