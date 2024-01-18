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Abacaxi brûlée: conheça versão gelada de famoso doce francês

Receita em vídeo mostra o preparo passo a passo de uma sobremesa tropical e bem refrescante para você preparar no verão

Públicado em 

18 jan 2024 às 07:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

Inspirado pelo abacaxi de Marataízes, que é muito conhecido por sua qualidade e doçura, vou ensinar a receita do abacaxi brûlée, versão tropical e refrescante do crème brûlée feita dentro da própria fruta! Assista ao passo a passo no vídeo acima. 
Na finalização da sobremesa, usei a casquinha crocante de açúcar que caracteriza o famoso doce francês, para deixá-la ainda mais irresistível. Além de ter grande impacto visual, o abacaxi brûlée é uma delícia e não requer forno ou fogão. 
Mas aqui vai uma dica superimportantes para o preparo: na hora de retirar a polpa do abacaxi, tome cuidado para não furar a casca com a faca, de forma que o creme não vaze. Se achar necessário, faça um corte horizontal no fundo do abacaxi para ele ficar estável e não virar na hora de gelar e servir o creme.
Abacaxi brûlée
Sobremesa é uma versão tropical e refrescante do crème brûlée Crédito: Hugo Boniolo

ABACAXI BRÛLÉE

Ingredientes: 

  • 1 abacaxi
  • 1 lata de leite condensado
  • 200ml de leite de coco
  • 1 pacotinho de gelatina sem sabor em pó
  • 4 colher (sopa) de açúcar cristal

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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