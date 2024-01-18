Abacaxi brûlée: conheça versão gelada de famoso doce francês

Inspirado pelo abacaxi de Marataízes, que é muito conhecido por sua qualidade e doçura, vou ensinar a receita do abacaxi brûlée, versão tropical e refrescante do crème brûlée feita dentro da própria fruta! Assista ao passo a passo no vídeo acima.

Na finalização da sobremesa, usei a casquinha crocante de açúcar que caracteriza o famoso doce francês, para deixá-la ainda mais irresistível. Além de ter grande impacto visual, o abacaxi brûlée é uma delícia e não requer forno ou fogão.

Mas aqui vai uma dica superimportantes para o preparo: na hora de retirar a polpa do abacaxi, tome cuidado para não furar a casca com a faca, de forma que o creme não vaze. Se achar necessário, faça um corte horizontal no fundo do abacaxi para ele ficar estável e não virar na hora de gelar e servir o creme.

Sobremesa é uma versão tropical e refrescante do crème brûlée Crédito: Hugo Boniolo

ABACAXI BRÛLÉE

Ingredientes: