Pudim de tapioca com abacaxi vale cada garfada: veja receita

Se você ama pudim e tapioca, não pode deixar de testar essa receita. Leve e aromática, ela ganha uma deliciosa cobertura de abacaxi em calda e hortelã fresca.
O segredinho para deixar o pudim ainda mais saboroso está nas especiarias que perfumam o leite de coco - e o abacaxi em calda também pode ser usado em outras sobremesas com a mesma pegada tropical. Curtiu? Então, bora fazer!
PUDIM DE TAPIOCA COM ABACAXI E HORTELÃ
Rendimento: 12 porções
Tempo de preparo: 45 minutos
Nível: médio
Tempo de preparo: 45 minutos
Nível: médio
INGREDIENTES:
- Massa:
- 1 vidrinho de leite de coco (200ml)
- 1 rama de canela em pau quebrada em pedaços menores
- 1 cardamomo ligeiramente amassado
- 1 cravo-da-índia
- ½ xícara (chá) de tapioca granulada (40g)
- 1 embalagem de queijo cottage (200g)
- 5 colheres (sopa) de açúcar (70g)
- 2 xícaras (chá) de coco fresco ralado (170g)
- Abacaxi em calda:
- ½ abacaxi maduro (500g)
- 1 xícara (chá) de açúcar (160g)
- 10 folhas de hortelã
MODO DE PREPARO (abacaxi em calda):
- Corte o abacaxi em cubinhos, misture-o com o açúcar e leve, em uma panela, ao fogo baixo, mexendo de vez em quando até que fique translúcido e forme uma caldinha rala.
- Deixe esfriar e então junte as folhas de hortelã picadas.
- Cubra e reserve na geladeira.
MODO DE PREPARO (pudim):
- Aqueça o leite de coco com as especiarias (canela, cardamomo e cravo) para que pegue todo o sabor.
- Quando ferver, desligue o fogo, retire as especiarias e junte a tapioca para que hidrate no leite de coco (cerca de 30 minutos).
- Mexa de vez em quando para que os grãos de tapioca se soltem.
- Quando a massa estiver fria, misture o cottage, o açúcar e o coco fresco.
MONTAGEM:
- Posicione 12 aros (4 cm de diâmetro cada um) em uma forma e divida a massa entre eles.
- Deixe na geladeira por três horas para firmar.
- Antes de servir, cubra com a calda fria e decore com uma folha de hortelã. Você também pode servir essa sobremesa modelando toda a massa em uma forma de pudim redonda com furo no meio.
VERSÃO LIGHT
Para uma receita com menos calorias, use abacaxi fresco e leite de coco light. Corte a fruta em cubinhos, misture com a hortelã e passe para uma peneira, deixando escorrer o suco por 30 minutos.
Ao montá-la, divida os pedacinhos de abacaxi em cada um dos aros e, por cima, pressione a massa, apertando bem com as costas de uma colher. Deixe na geladeira por três horas e sirva em seguida.
Fonte: Tirolez. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.