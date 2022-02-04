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Faça dadinhos de tapioca com linguiça para petiscar em casa

Coloque a cerveja para gelar e prepare essa receita da chef Raissa Franzotti que vai bem com melado de cana ou geleia de pimenta
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 15:21

Os dadinhos de tapioca com queijo coalho são uma invenção brasileira que se espalhou por diversos países. A receita nasceu em São Paulo, criada por Rodrigo Oliveira no Mocotó, reduto de comida nordestina na capital paulista. Atualmente o petisco ficou bastante conhecido nos EUA, especialmente em Los Angeles, onde o chef abriu o restaurante Caboco.  
De tão gostosa, a iguaria não demorou a invadir cardápios do ES, e pode ser facilmente encontrada aqui, congelada, em delicatéssens, padarias e mercados. Se você está a fim de preparar em casa, aqui vai uma sugestão da chef Raissa Franzotti, da Delicatus, feita com linguiça calabresa.  

DADINHOS DE TAPIOCA COM LINGUIÇA

Dadinhos de tapioca com linguiça feitos pela chef Raissa Franzotti
Dadinhos de tapioca são uma invenção brasileira Crédito: Cozinha da Rá/Instagram
Rendimento: 40 dadinhos, em média
Tempo de preparo + geladeira: 3 horas
Nível: médio
INGREDIENTES:
  • 1 xícara (chá) de linguiça calabresa moída ou picada com a ponta da faca*
  • 1 e 1⁄4 xícara (chá) de tapioca granulada 
  • 250g de queijo coalho ralado 
  • Meio litro de leite integral 
  • 1 colher (café) de sal 
  • 1 colher (café) de pimenta-do-reino moída (ou noz moscada ralada) 
  • Óleo para fritar por imersão
  • *Se preferir, substitua por bacon, ervas frescas picadas, queijo gorgonzola, linguiça caseira bem frita e picada ou o que a sua imaginação permitir.
MODO DE PREPARO: 
  1. Forre uma assadeira (cerca de 20x25cm) com plástico filme. 
  2. Coloque a linguiça, a tapioca, o queijo coalho, o sal e a pimenta em uma tigela grande e misture bem. 
  3. Despeje o leite em uma panela e leve ao fogo médio até ferver. Apague o fogo e adicione a mistura de tapioca com queijo. Misture vigorosamente até que fique homogêneo.
  4. Assim que a mistura começar a engrossar, transfira para a assadeira e espalhe bem. 
  5. Cubra a assadeira com filme plástico e espalhe com as mãos até deixar a superfície bem lisa. 
  6. Leve à geladeira por duas a três horas até esfriar e endurecer. 
  7. Passado esse tempo, desenforme o conteúdo sobre uma bancada ou tábua, retire o plástico e corte em cubos de 2 centímetros cada um.
  8. Frite os dadinhos em óleo quente até dourar de todos os lados. Você vai reparar que os dadinhos se unem enquanto estão fritando, mas depois que começam a dourar, eles vão se separando. 
  9. Remova o excesso de gordura com papel toalha. 
  10. Sirva com melado de cana ou geleia de pimenta.
"Se preferir, acomode os dadinhos em uma assadeira antiaderente e leve para assar em forno preaquecido a 180ºC, por cerca de 40 minutos, virando algumas vezes para dourarem por completo."

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