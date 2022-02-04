Faça dadinhos de tapioca com linguiça para petiscar em casa

Os dadinhos de tapioca com queijo coalho são uma invenção brasileira que se espalhou por diversos países. A receita nasceu em São Paulo, criada por Rodrigo Oliveira no Mocotó, reduto de comida nordestina na capital paulista. Atualmente o petisco ficou bastante conhecido nos EUA, especialmente em Los Angeles, onde o chef abriu o restaurante Caboco.
De tão gostosa, a iguaria não demorou a invadir cardápios do ES, e pode ser facilmente encontrada aqui, congelada, em delicatéssens, padarias e mercados. Se você está a fim de preparar em casa, aqui vai uma sugestão da chef Raissa Franzotti, da Delicatus, feita com linguiça calabresa.
DADINHOS DE TAPIOCA COM LINGUIÇA
Rendimento: 40 dadinhos, em média
Tempo de preparo + geladeira: 3 horas
Nível: médio
Tempo de preparo + geladeira: 3 horas
Nível: médio
INGREDIENTES:
- 1 xícara (chá) de linguiça calabresa moída ou picada com a ponta da faca*
- 1 e 1⁄4 xícara (chá) de tapioca granulada
- 250g de queijo coalho ralado
- Meio litro de leite integral
- 1 colher (café) de sal
- 1 colher (café) de pimenta-do-reino moída (ou noz moscada ralada)
- Óleo para fritar por imersão
- *Se preferir, substitua por bacon, ervas frescas picadas, queijo gorgonzola, linguiça caseira bem frita e picada ou o que a sua imaginação permitir.
MODO DE PREPARO:
- Forre uma assadeira (cerca de 20x25cm) com plástico filme.
- Coloque a linguiça, a tapioca, o queijo coalho, o sal e a pimenta em uma tigela grande e misture bem.
- Despeje o leite em uma panela e leve ao fogo médio até ferver. Apague o fogo e adicione a mistura de tapioca com queijo. Misture vigorosamente até que fique homogêneo.
- Assim que a mistura começar a engrossar, transfira para a assadeira e espalhe bem.
- Cubra a assadeira com filme plástico e espalhe com as mãos até deixar a superfície bem lisa.
- Leve à geladeira por duas a três horas até esfriar e endurecer.
- Passado esse tempo, desenforme o conteúdo sobre uma bancada ou tábua, retire o plástico e corte em cubos de 2 centímetros cada um.
- Frite os dadinhos em óleo quente até dourar de todos os lados. Você vai reparar que os dadinhos se unem enquanto estão fritando, mas depois que começam a dourar, eles vão se separando.
- Remova o excesso de gordura com papel toalha.
- Sirva com melado de cana ou geleia de pimenta.
"Se preferir, acomode os dadinhos em uma assadeira antiaderente e leve para assar em forno preaquecido a 180ºC, por cerca de 40 minutos, virando algumas vezes para dourarem por completo."