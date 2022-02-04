Faça dadinhos de tapioca com linguiça para petiscar em casa

Forre uma assadeira (cerca de 20x25cm) com plástico filme.

Coloque a linguiça, a tapioca, o queijo coalho, o sal e a pimenta em uma tigela grande e misture bem.

Despeje o leite em uma panela e leve ao fogo médio até ferver. Apague o fogo e adicione a mistura de tapioca com queijo. Misture vigorosamente até que fique homogêneo.

Assim que a mistura começar a engrossar, transfira para a assadeira e espalhe bem.

Cubra a assadeira com filme plástico e espalhe com as mãos até deixar a superfície bem lisa.

Leve à geladeira por duas a três horas até esfriar e endurecer.

Passado esse tempo, desenforme o conteúdo sobre uma bancada ou tábua, retire o plástico e corte em cubos de 2 centímetros cada um.



Frite os dadinhos em óleo quente até dourar de todos os lados. Você vai reparar que os dadinhos se unem enquanto estão fritando, mas depois que começam a dourar, eles vão se separando.

Remova o excesso de gordura com papel toalha.